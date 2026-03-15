إيران تعلن توقيف 20 شخصاً بشبهة التجسس لصالح "إسرائيل"

قالت وكالة تسنيم الإيرانية: إن السلطات في إقليم أذربيجان الغربي أوقفت عشرين شخصاً بشبهة التعاون مع "إسرائيل"، وفق بيان صدر عن مكتب المدعي العام في الإقليم، الأحد.

وبحسب البيان، فإن الموقوفين يُشتبه في قيامهم بإرسال معلومات حول مواقع عسكرية وأمنية داخل إيران إلى الجانب الإسرائيلي.

ويأتي الإعلان بعد أيام من تصريح مصدر مطّلع على الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية لوكالة رويترز، أكد فيه أن "إسرائيل" بدأت "مرحلة جديدة" من عملياتها ضد إيران، تستهدف نقاط تفتيش ومواقع أمنية اعتماداً على معلومات يوفرها مخبرون داخل الأراضي الإيرانية.

المصدر / وكالات