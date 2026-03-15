معركة الحق في أعماق النفس

ليس الصراع بين الحق والباطل مجرد مواجهةٍ تدور في ساحات السياسة أو صفحات التاريخ، بل هو قبل ذلك كله معركة خفية تجري في أعماق النفس الإنسانية. فالإنسان حين يواجه الباطل لا يقف أمام خصمٍ خارجي فحسب، بل يقف أيضاً أمام خوفه، وتردده، ورغبته العميقة في السلامة. ولهذا فإن معركة الحق تبدأ في الداخل قبل أن تظهر في الخارج. فالحق، مهما كانت أدلته واضحة، لا ينتصر بمجرد وضوحه، والباطل لا ينهار تلقائياً بسبب تناقضه. لقد عرف الناس في كثير من الأزمنة الحقيقة، ومع ذلك بقي الباطل قائماً. والسبب أن القضية في كثير من الأحيان ليست قضية معرفة، بل قضية إرادة وقدرة على تحمّل الثمن.

النفس الإنسانية بطبيعتها تميل إلى الاستقرار وتخشى الألم. فهي تبحث دائماً عن الطريق الأقل كلفة، ولذلك حين يصبح الوقوف مع الحق طريقاً محفوفاً بالخسائر تبدأ النفس في صناعة الأعذار. تقول لنفسها إن الوقت غير مناسب، أو إن الحكمة تقتضي الانتظار، أو إن غيرها أولى بالمواجهة. وهكذا يتحول التردد شيئاً فشيئاً إلى انسحاب هادئ من الموقف. لكن في الجهة المقابلة يظهر امتحان آخر لا يقل خطورة. فبعض الناس يندفعون دون تدبر، ويظنون أن مجرد دفع الثمن دليل على صحة الطريق. فإذا أخطأوا التقدير أو تسبب اندفاعهم في خسائر غير ضرورية، واسَوا أنفسهم بأن طريق الحق مليء بالتضحيات. وهنا تقع النفس في خدعة أخرى من خدعها.

إن الحديث عن ثمن الحق قد يتحول أحياناً إلى ستار يختبئ خلفه التهور. فليس كل ألمٍ تضحية، وليس كل خسارةٍ علامة على الصدق. قد تكون بعض الخسائر ثمرة سوء تقدير، أو نتيجة حماسة لم يضبطها العقل. والحق في حقيقته لا يحتاج إلى اندفاع أعمى، بل يحتاج إلى قلوب شجاعة وعقول يقظة في آن واحد. ولهذا فإن المعركة الحقيقية في داخل الإنسان ليست فقط بين الشجاعة والخوف، بل أيضاً بين الحكمة والاندفاع. فالنفس قد تخدع صاحبها مرتين: مرة حين تدفعه إلى التراجع باسم الواقعية، ومرة حين تدفعه إلى التهور باسم التضحية. وفي الحالتين قد يكون الإنسان بعيداً عن التوازن الذي يحتاجه طريق الحق.

وفي أعماق الإنسان يقيم شاهد صامت يعرف الحقيقة. قد يستطيع الإنسان أن يجادل الآخرين، لكنه لا يستطيع أن يخدع قلبه طويلاً. هناك في الداخل صوت هادئ يذكّره دائماً بما يعرف أنه حق. وكلما حاول الهروب من هذا النداء شعر بثقلٍ في صدره، وكأن شيئاً من روحه ينسحب منه ببطء. ولهذا فإن الابتلاء ليس مجرد صراع بين فريقين، بل هو عملية فرز للنفس الإنسانية. فحين تشتد المحن يتكشف ما في القلوب. بعض الناس يكتشفون أنهم أحبوا الحق ما دام آمناً ومقبولاً بين الناس، فإذا صار مكلفاً تراجعوا خطوة بعد خطوة. وبعضهم الآخر يكتشف في نفسه قوة لم يكن يعلم بوجودها، وكأن الابتلاء أيقظ فيه طبقة أعمق من الصدق والثبات.

غير أن الصدق وحده لا يكفي إذا لم يصحبه وعي. فالتضحية التي لا تبنى على بصيرة قد تتحول إلى عبء على صاحبها وعلى القضية التي يدافع عنها. والإنسان الصادق مع نفسه يظل في حالة مراجعة دائمة: هل ما أفعله نابع من رؤية واضحة؟ أم هو مجرد رد فعل؟ هل أنا أتحرك لأن الحق يقتضي ذلك، أم لأن نفسي تريد أن تشعر بدور البطولة؟ هذه الأسئلة ليست ضعفاً، بل هي علامة على نضج الروح. فالحقيقة تحتاج إلى رجال يصبرون عليها، لكنها تحتاج أيضاً إلى من يفهمون الطريق إليها. الصبر بدون بصيرة قد يتحول إلى عناد، والبصيرة بدون شجاعة قد تتحول إلى تردد.

ومن هنا نفهم أن النصر الحقيقي لا يبدأ في لحظة الغلبة الظاهرة، بل يبدأ في اللحظة التي ينتصر فيها الإنسان على خوفه وعلى اندفاعه معاً. حين يتحرر القلب من الجبن ومن التهور في الوقت نفسه، يصبح أكثر قدرة على حمل الحقيقة بثبات وهدوء. وعند هذه النقطة يتحول الصراع بين الحق والباطل إلى مدرسة للنفس. فالإنسان الذي يمر بهذه التجربة يخرج منها مختلفاً: أكثر صدقاً مع نفسه، وأكثر تواضعاً أمام الحقيقة، وأكثر قدرة على التمييز بين الحماسة الصادقة والحماسة العمياء.

وهكذا يبقى الامتحان مفتوحاً في كل زمن: أن يقف الإنسان مع الحق دون جبن، وأن يسير إليه دون تهور، وأن يجمع في قلبه بين الصبر والبصيرة. ففي هذه المساحة الدقيقة بين الشجاعة والحكمة تتشكل الشخصية الحقيقية للإنسان، وهناك فقط يصبح الانتصار للحق فعلاً ناضجاً لا مجرد شعار.

