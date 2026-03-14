وقفة احتجاجية في تونس تندد بإغلاق إسرائيل للمسجد الأقصى

شارك عشرات النشطاء، يوم السبت، في وقفة احتجاجية وسط العاصمة تونس، تنديدا باستمرار إسرائيل في إغلاق المسجد الأقصى المبارك، مطالبين برفع القيود المفروضة عليه فورا.

وجاءت الوقفة بدعوة من جمعية "أنصار فلسطين" (مستقلة) أمام المسرح البلدي بالعاصمة. وردد المشاركون هتافات داعمة للمسجد الأقصى ومطالبة بفتح أبوابه أمام المصلين.

وتغلق سلطات الاحتلال المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة أمام المصلين، منذ بداية العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، فيما تسمح فقط لنحو 50 مصليا بإقامة الصلاة في المسجد الإبراهيمي بالضفة الغربية.

وبهذا الخصوص، قال نائب رئيس الجمعية المنظمة رضا دبابي، للأناضول، إن إغلاق المسجد الأقصى المبارك في العشر الأواخر من رمضان "إجراء خطير وخبيث لم يحدث بهذا الشكل منذ عام 1967".

وأشار دبابي، إلى أن المصلين باتوا يؤدون الصلاة على أسوار المسجد بسبب القيود المفروضة عليه، مشددا وشدد على أن الأمر "يهم المسلمين في كل بقاع الأرض وليس فلسطين فقط".

كما ندد المشاركون بالانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين واستمرار العدوان على غزة، مطالبين بالإفراج عن الأسرى ووقف انتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ورغم الاتفاق، يواصل جيش الاحتلال ارتكاب خروقات يومية للاتفاق بالقصف وإطلاق النار، ما أسفر منذ سريانه عن مقتل أكثر من 658 فلسطينيا وإصابة 1754 آخرين.

وبدعم أمريكي، شنت قوات الاحتلال في 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وخلفت أكثر من 72 ألف شهيد ونحو 172 ألف جريح فلسطينيين، ودمارا واسعا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

