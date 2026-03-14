مسؤول إيراني: مضيق هرمز لن يُفتح إلا برحيل أمريكا ودفع كامل التعويضات

قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، الجنرال محسن رضائي، إن مضيق هرمز لن يُفتح، مشددا على أنه "لا يحق لأي بارجة أمريكية دخول الخليج".

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) عن رضائي قوله إن "الوجود الأمريكي في الخليج هو العامل الرئيسي في انعدام الأمن خلال الخمسين سنة الماضية"، مضيفا أنه "من دون خروج الولايات المتحدة من الخليج، ومن دون أن تتولى دول المنطقة نفسها، وسلطنة عُمان بوصفنا الطرفين المشرفين على هذا المضيق، السيطرة على مضيق هرمز، فمن المستحيل تحقيق الأمن".

وقال المسؤول الإيراني إن "إنهاء الحرب بأيدينا أيضا"، مشترطا لإنهاء الحرب "أولا، الحصول من الولايات المتحدة على كامل تعويضات خسائرنا، وثانيا، نصل إلى ضمان كامل بنسبة 100% للمستقبل، وهذا أيضا غير ممكن من دون خروج الولايات المتحدة من الخليج العربي"، وأضاف "لذلك فإن الشرط الثاني هو خروج الولايات المتحدة من الخليج العربي".

ويُعد مضيق هرمز من أهم ممرات الطاقة في العالم إذ يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، إلا أن الهجمات التي استهدفت سفنا في المنطقة أدت إلى اقتراب حركة الملاحة فيه من التوقف.

وفي الثاني من مارس/آذار الجاري، أعلنت إيران أن مضيق هرمز مغلق، وأنها ستهاجم أي سفن تحاول عبور هذا الممر الإستراتيجي لعبور ناقلات النفط من المنطقة إلى أنحاء العالم.

يُذكر أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أمر، الخميس، بإبقاء مضيق هرمز مغلقا، وسارع الحرس الثوري إلى التعهّد بتنفيذ هذا الأمر، في وقت يتواصل فيه ارتفاع أسعار الخام بسبب الحرب.

لكنّ الحكومة الإيرانية لمّحت في الوقت نفسه إلى أنها قد تسمح بعبور المضيق لبعض السفن التابعة لدول تعدها غير معادية، وأكد مجيد تخت روانجي نائب وزير الخارجية الإيراني لوكالة الصحافة الفرنسية، الخميس، أن إيران سمحت لسفن من دول عدة بعبور مضيق هرمز.

وأظهرت معطيات شركة البيانات البحرية البريطانية "ليودس ليست إنتيلجينس" أن عدد السفن التي عبرت مضيق هرمز منذ بداية مارس/آذار الجاري تراجع بشكل حاد إلى 77 سفينة فقط، عقب الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

وأشارت الشركة في تقريرها الذي أصدرته، الجمعة، إلى أن المنطقة تشهد توترا منذ الهجمات التي بدأت في 28 فبراير/شباط الماضي، مما أثر بصورة مباشرة في حركة الملاحة بالمضيق.

وأظهرت البيانات أن عدد السفن التي عبرت المضيق فيما بين 1-11 مارس/آذار من العام الماضي بلغ 1229 سفينة، وأنه انخفض خلال الفترة نفسها من العام الجاري إلى 77 سفينة فقط.

ولفت التقرير إلى أن 26% من السفن التي عبرت المضيق مرتبطة بإيران، و13% باليونان، و12% بالصين

المصدر / وكالات