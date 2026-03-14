قتلى وجرحى بهجوم روسي واسع على كييف

14 مارس 2026 . الساعة 14:14 بتوقيت القدس
رجال الإطفاء يتفقدون منشأة صناعية تضررت جراء غارة صاروخية روسية في بلدة بروفاري بالعاصمة كييف

أعلنت السلطات الأوكرانية، السبت، مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين بهجوم شنته روسيا على المنطقة التابعة للعاصمة كييف.

وقال ميكولا كالاتشنيك، رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة كييف، في رسالة عبر تطبيق تليغرام، إن روسيا شنت هجوما واسع النطاق باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ، موضحا أن الهجوم أدى إلى ارتفاع عدد القتلى في المنطقة إلى ثلاثة، مضيفا أن خمسة أشخاص آخرين أصيبوا بالهجوم، وفق ما أعلنه سابقا.

وفي جنوب شرق أوكرانيا، أفاد أولكسندر جانزا، حاكم منطقة دنيبروبتروفسك، أن القصف الروسي أسفر عن مقتل شخص وإصابة ستة آخرين بعد استهداف موقعين في المنطقة.

كما أصيب أربعة أشخاص بهجوم روسي بالقرب من مدينة زاباروجيا، بحسب ما ذكر إيفان فيدوروف، حاكم المنطقة.

وعلى الجانب الروسي من الحدود، في منطقة بيلجورود، أشار حاكم المنطقة فياتشيسلاف جلادكوف إلى مقتل أحد السكان نتيجة هجوم أوكراني على قرية متاخمة للحدود.

وكانت روسيا قد شنت يوم 24 فبراير/شباط 2022 ما سمتها "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا، وهو ما جرّ البلدين إلى حرب أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين والجنود من الجانبين، ولا تزال مستمرة حتى الآن.

المصدر / وكالات
#روسيا #أوكرانيا #كييف

