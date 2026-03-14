إيران: حاملة الطائرات الأمريكية “أبراهام لينكولن” تغادر المنطقة بعد تحييدها

قال المتحدث الرسمي باسم هيئة الأركان العامة الإيرانية، إن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن" غادرت نطاق العمليات الأمريكية "بعد تحييدها".

ونقلت تقارير إعلامية إيرانية، السبت، عن شيكارجي دعوته دول المنطقة إلى عدم الثقة بالولايات المتحدة.

وأضاف مخاطبا دول المنطقة: "لا تثقوا بقوة أمريكا الوهمية، الأمريكيون الذين لا يستطيعون الدفاع حتى عن جيوشهم الضعيفة، لن يستطيعوا ضمان أمن الدول الإسلامية والمنطقة".

وشدد شيكارجي على ضرورة "اتحاد العالم الإسلامي لمواجهة الكفر والشرك والفتن بقيادة الولايات المتحدة والصهاينة".

وأشار إلى أن حاملة الطائرات الأمريكية “يو إس إس أبراهام لينكولن” المتواجدة في المنطقة، كانت أحد أهداف القوات المسلحة الإيرانية.

ومضى قائلا: أكبر سفينة حربية أمريكية تم تحييدها بقوة الدولة المسلمة إيران، واضطرت للانسحاب من نطاق العمليات بهزيمة تاريخية.

وذكر أن حاملة الطائرات الأمريكية هذه بدأت طريقها عائدة نحو الولايات المتحدة، دون ذكر تفاصيل حول طبيعة “التحييد” الذي قامت به إيران ضد “يو إس إس أبراهام لينكولن”.

وبحسب تصريحات أمريكية سابقة، فإن حاملة الطائرات “يو إس إس أبراهام لينكولن” كانت تنتشر في بحر عمان، فيما تنتشر الحاملة “يو إس إس جيرالد آر فورد” في البحر الأحمر.

هجوم على طائرات تزويد الوقود

بدورها، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولَين أمريكيَين اثنين أن 5 طائرات تزويد بالوقود تابعة لسلاح الجو الأمريكي تعرضت لهجوم صاروخي إيراني على قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية، مما أدى إلى إلحاق أضرار به.

وأوضح المسؤولان أن الطائرات استُهدفت خلال هجوم صاروخي إيراني على القاعدة السعودية في الأيام.

وقال أحد المسؤولَين إن الطائرات تضررت لكنها لم تُدمر بالكامل، ويجري إصلاحها، ولم يُسفر الهجوم عن أي وفيات.

وبهذا يرتفع عدد طائرات التزويد بالوقود التابعة لسلاح الجو الأمريكي التي تضررت أو دُمرت إلى 7 طائرات على الأقل.

ويأتي هذا بعد اصطدام طائرتي تزويد بالوقود من طراز "135- كيه سي" تابعتين لسلاح الجو يوم الخميس، مما أدى إلى تحطم إحداهما. وأعلن البنتاغون يوم الجمعة عن مقتل جميع أفراد الطاقم الستة.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي تشن "إسرائيل" والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما تردّ طهران بصواريخ وطائرات مسيرة باتجاه "إسرائيل". كما تستهدف إيران مصالح أمريكية في دول عربية، مما تسبب بسقوط قتلى وجرحى.

المصدر / وكالات