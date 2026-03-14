الاحتلال يجبر عائلات على إخلاء منازلها جنوب الخليل

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم السبت، عائلات على إخلاء منازلها في حي الناموس ببلدة دورا جنوب الخليل، تمهيدًا لتفجير منزل أسير.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال اقتحمت الحي بتعزيزات عسكرية كبيرة، وأجبرت عائلة الأسير أبو هليل على إخلاء منزلها المكون من ثلاثة طوابق، تمهيدًا لهدم الشقة الواقعة في الطابق الثاني، والتي تؤوي عشرة أفراد من العائلة.

كما أُجبرت تلك القوات عدة منازل محيطة بالمنزل المستهدف على الإخلاء، ما اضطر العائلات إلى الخروج إلى العراء.

وأشار نادر أبو هليل، إلى أن قوات الاحتلال اعتدت على نجله، الأسير المحرر محمد، بالضرب المبرح، وأجبرته على تكسير محتويات المنزل، وإلقاء ما تبقى منها من النوافذ، لافتًا إلى أن ما يقارب 20 منزلًا بجوار منزله تم إخلاؤها أيضًا، تمهيدًا لهدم شقته.

