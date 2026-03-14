فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إيران: حاملة الطائرات الأمريكية “أبراهام لينكولن” تغادر المنطقة بعد تحييدها

الاحتلال يجبر عائلات على إخلاء منازلها جنوب الخليل

ارتفاع أسعار النفط عند التسوية متجاوزًا 103 دولارات للبرميل

استهداف السفارة الأمريكية في بغداد بهجوم صاروخي

"حماس": استمرار معاناة غزة سقوط لكل الادعاءات الإنسانية

"أنصار الله" اليمنية: قرار الوقوف إلى جانب إيران اتخذ فعليًا

خروقات إسرائيلية متواصلة.. 3 شهداء في خان يونس والمغازي وقصفٌ مدفعي شرق غزة

إصابات في هجوم المستوطنين على قرية كيسان شرق بيت لحم

لبنان: شهداء في صيدا وبرج قلاوية وحزب الله يستهدف تجمعات وقواعد للاحتلال

الدفاع المدني بغزة يدعو المواطنين لاتخاذ تدابير السلامة للوقاية من الكتلة المغبرة

"تمهيدًا لتفجير منزل أسير"

الاحتلال يجبر عائلات على إخلاء منازلها جنوب الخليل

14 مارس 2026 . الساعة 13:22 بتوقيت القدس
...
عملية هدم يشنها الاحتلال على منازل المواطنين في الضفة (أرشيفية)

 أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم السبت، عائلات على إخلاء منازلها في حي الناموس ببلدة دورا جنوب الخليل، تمهيدًا لتفجير منزل أسير.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال اقتحمت الحي بتعزيزات عسكرية كبيرة، وأجبرت عائلة الأسير أبو هليل على إخلاء منزلها المكون من ثلاثة طوابق، تمهيدًا لهدم الشقة الواقعة في الطابق الثاني، والتي تؤوي عشرة أفراد من العائلة.

كما أُجبرت تلك القوات عدة منازل محيطة بالمنزل المستهدف على الإخلاء، ما اضطر العائلات إلى الخروج إلى العراء.

وأشار نادر أبو هليل، إلى أن قوات الاحتلال اعتدت على نجله، الأسير المحرر محمد، بالضرب المبرح، وأجبرته على تكسير محتويات المنزل، وإلقاء ما تبقى منها من النوافذ، لافتًا إلى أن ما يقارب 20 منزلًا بجوار منزله تم إخلاؤها أيضًا، تمهيدًا لهدم شقته.

المصدر / وكالات
تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة