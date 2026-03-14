"حماس": ‏استمرار معاناة غزة سقوطٌ غير مسبوق لكل ادعاءات الروابط القومية والإنسانية

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن ‏موجة غبار التي تضرب قطاع غزة، تضاعف معاناة أهلها من النازحين في الخيام ومراكز الإيواء التي أصبحت تجمعات للمعاناة، في ظل عجز مخزي للمجتمع الدولي ومؤسساته.

وأضاف قاسم في تصريح مقتضب، يوم السبت، "‏سيبقى استمرار معاناتنا في غزة ، وصمة عار على جبين كل من استطاع التحرك لكنه خذلنا، في سقوط غير مسبوق لكل ادعاءات الروابط القومية والإنسانية".

وفاقمت هذه العاصفة أوضاع النازحين في الخيام، فيما أظهرت صورًا اقتلاع خياما في منطقة مواصي خانيونس غرب المدينة، من أماكنها بفعل شدة العاصفة الرملية، مع ضعف عام في جهود الإغاثة والإنقاذ على إثر استمرار الحصار الإسرائيلي، ومنع دخول المستلزمات والمعدات اللازمة لدعم جهود الإغاثة والإنقاذ.

وفي هذا السياق، دعا الدفاع المدني في قطاع غزة المواطنين إلى اتخاذ تدابير السلامة اللازمة، للوقاية من آثار الكتلة الهوائية المغبرة التي تشهدها اليوم الأجواء الفلسطينية، مشددًا على ضرورة عدم الخروج من المنازل أو مراكز الإيواء والخيام إلا للضرورة القصوى، خاصة الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي.

ولفت إلى ضرورة وضع كمامة قماشية أو خرقة مبللة بالماء على الأنف عند الخروج، وتجنيب العينين مواجهة الغبار خاصة الذين يعانون من حساسية العين.

كما دعا المواطنين إلى شرب المياه والسوائل بكثرة بعد افطار الصائمين وخلال فترة الليل. وشدد على ضرورة إعادة تثبيت الخيام والشوادر تجنبا لتطايرها، خاصة الذين ينزحون على شاطئ البحر وفي المنطقة الساحلية.





