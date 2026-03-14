"أنصار الله" اليمنية: قرار الوقوف إلى جانب إيران اتخذ فعليًا

قال عضو المكتب السياسي في حركة أنصار الله، محمد البخيتي، إن قرار اليمن بالوقوف إلى جانب إيران قد اتُّخذ فعليا، وأن المشاركة في الحرب مسألة وقت.

وقال البخيتي في تصريحات صحفية، تابعتها "فلسطين أون لاين" إن هناك تنسيقاً كاملاً بين دول محور المقاومة، بما في ذلك اليمن، مؤكداً أنهم يراقبون الوضع، وأن اليد على الزناد كما أشار قائد أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي.

عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله، محمد البخيتي

وأشار إلى أن مشاركة اليمن "مسألة وقت فقط"، مشددًا على جميع من في المنطقة ضرورة إدانة العدوان الأمريكي والوقوف إلى جانب إيران في هذه المواجهة”، مؤكدا على أن المستهدف اليوم ليس إيران فقط، إنما كل الدول العربية والإسلامية.

وفي كلمةٍ سابقة، توجّه السيد الحوثي إلى إيران بالقول إنّ "أيدينا على الزناد ونحن حاضرون للتدخل حينما يقتضي الأمر".

كما خرجت مسيرات شعبية مليونية في ساحات ومدن يمنية، أمس، إحياءً ليوم القدس العالمي، مؤكدة وقوف اليمن الكامل مع الجمهورية الإسلامية في إيران، مشيدة بضرباتها المنكاة بالأعداء.

ومنذ 28 شباط/ فبراير، يشنّ الاحتلال والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما تردّ طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه الاحتلال الإسرائيلي.



المصدر / فلسطين أون لاين