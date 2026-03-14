الدفاع المدني بغزة يدعو المواطنين لاتخاذ تدابير السلامة للوقاية من الكتلة المغبرة

دعا الدفاع المدني في قطاع غزة المواطنين إلى اتخاذ تدابير السلامة اللازمة، للوقاية من آثار الكتلة الهوائية المغبرة التي تشهدها اليوم الأجواء الفلسطينية.

وشدد الدفاع المدني في بيان مقتضب، يوم السبت، إلى عدم الخروج من المنازل أو مراكز الإيواء والخيام إلا للضرورة القصوى، خاصة الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي.

ولفت إلى ضرورة وضع كمامة قماشية أو خرقة مبللة بالماء على الأنف عند الخروج، وتجنيب العينين مواجهة الغبار خاصة الذين يعانون من حساسية العين.

كما دعا المواطنين إلى شرب المياه والسوائل بكثرة بعد افطار الصائمين وخلال فترة الليل.

وشدد على ضرورة إعادة تثبيت الخيام والشوادر تجنبا لتطايرها، خاصة الذين ينزحون على شاطئ البحر وفي المنطقة الساحلية.

وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو يوم السبت، خماسينيا ومغبراً وغائما جزئيا إلى غائم ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، وتسقط الأمطار على بعض المناطق من البلاد، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

