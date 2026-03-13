الضفة.. 6 شهداء خلال 192 اعتدء للمستوطنين خلال أسبوعين

متابعة/ فلسطين أون لاين

استشهد 6 مواطنين خلال 192 اعتداء نفذها مستوطنون خلال أسبوعي الحرب والتوتر الإقليمي السائد هذه الأيام، وفق تقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان.

وقال شعبان، في تقريره يوم الجمعة، أن استغلال المستوطنين لهذا المناخ المضطرب لتكثيف عدوانهم على القرى والتجمعات الفلسطينية، اتخذ طابعا أكثر تنظيما واتساعا، شمل إطلاق النار المباشر على المواطنين، وإحراق منازل وممتلكات وفرض وقائع ميدانية جديدة على الأرض.

وأكد أن هذه الاعتداءات أصبحت في إطار دينامية أوسع، تسعى إلى استغلال لحظة الانشغال الإقليمي والدولي لتسريع تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي في الضفة الغربية، على حساب الوجود الفلسطيني.

وتركزت، بحسب التقرير، في محافظات الخليل بـ 47 اعتداء، وطوباس بـ 42 اعتداء، ونابلس بـ 35 اعتداء، وبيت لحم بـ 14 اعتداء، والقدس بـ 12 اعتداء، وأخرى في سلفيت وأريحا وقلقيلية.

وأوضح شعبان، أن موجة الاعتداءات هذه أدت لتهجير 4 تجمعات بدوية فلسطينية قسرا خلال الأسبوعين الماضيين الماضية، وتضرر 37 عائلة، تضم 191 فردا، بينهم 65 امرأة و106 أطفال.