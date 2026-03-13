مستوطنون يحرقون بركسًا شرق بيت لحم

فلسطين أون لاين

13 مارس 2026 . الساعة 12:09 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية من اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية

أحرق مستوطنون يوم الجمعة، بركسا لتربية الدواجن في قرية الرشايدة شرق بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية، إنَّ مستوطنين أضرموا النار في بركس لتربية الـدواجن للمواطن أحمد محمد رشايدة، ما أدى لحرقه بشكل كامل.

وصعَّد المستوطنون وقوات الاحتلال في الآونة الأخيرة من هجماتهم واعتداءاتهم على قرية الرشايدة، تمثل بالاعتداء على رعاة الأغنام ومنعهم من الوصول إلى المراعي، وإغلاق المدخل الرئيسي.

اقرأ أيضًا: "الجدار والاستيطان": 1965 اعتداءً إسرائيليًا بالضفة خلال فبراير

وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا ما مجموعه 1965 اعتداء، خلال شباط الماضي، في استمرار لمسلسل الإرهاب المتواصل من قبل دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه وممتلكاته.

وأوضح شعبان في تقرير الهيئة الشهري "انتهاكات الاحتلال وإجراءات التوسع الاستيطاني" أن الجهة المتمثلة بجيش الاحتلال نفذت 1454 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون 511 اعتداء، وتركزت مجمل الاعتداءات في محافظات الخليل بـ421 اعتداء ثم نابلس بـ 340 اعتداء ورام الله والبيرة بـ 320 اعتداء والقدس بـ 210 اعتداء.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #اعتداءات المستوطنين #ضم الضفة #شرق بيت لحم

