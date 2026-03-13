فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"حماس": ستبقى قضية جرحى شعبنا مسؤولية وطنية جامعة لا يمكن نسيانها

دميترييف: واشنطن أقرت باستحالة استقرار أسواق الطاقة بمعزل عن روسيا

غزة: قصفٌ جوي ومدفعي شرقي المدينة وإطلاق نار من زوارق الاحتلال تجاه بحر خانيونس

مُشادة كلامية حادة وقعت بين قادة محليين شمال الأراضي المحتلة وجيش الاحتلال

الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات في الضفة الغربية

لبنان: شهداء في شرقي البلاد وجنوبها وحزب الله يدكُّ مواقع لتجمعات جنود الاحتلال

إيران: شهداء في أراك وهمدان وحرس الثورة يطلق الموجه 44 وتحذر الجنود الأميركيين

سابقةٌ خطيرة.. الجمعة اليتيمة في المسجد الأقصى بلا مصلين

"حماس" ترحب بانضمام هولندا وأيسلندا ضد الاحتلال أمام "العدل الدولية"

بأدوات ومعدات بسيطة... بدء مشروع إزالة الكتل الخرسانية الخطيرة في غزة

أسعار النفط تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية قوية

13 مارس 2026 . الساعة 12:00 بتوقيت القدس
...
صورة تعبيرية

تتجه أسعار النفط لتسجيل مكاسب أسبوعية قوية، يوم الجمعة، رغم محاولة الولايات المتحدة تهدئة مخاوف نقص الإمدادات عبر إصدار ترخيص لمدة 30 يومًا يسمح للدول بشراء النفط الروسي والمنتجات البترولية العالقة في البحر.

ووفقًا لشبكة (سي إن إن)، ارتفعت عقود خام برنت تسليم آيار 2026، بمقدار 10 سنتات أو 0.1% إلى 100.56 دولار للبرميل، متجهة لتحقيق مكاسب أسبوعية تقارب 9%. 

في المقابل تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم نيسان بمقدار 16 سنتًا أو 0.2% إلى 95.57 دولار للبرميل.

لكنه لا يزال في طريقه لتحقيق ارتفاع أسبوعي بنحو 7%.

وقفز كلا الخامين القياسيين بأكثر من 9% يوم الخميس، مسجلين أعلى مستوياتهما منذ أب/أغسطس 2022.

المصدر / وكالات
#أسعار النفط #الحرب على إيران

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة