أسعار النفط تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية قوية

تتجه أسعار النفط لتسجيل مكاسب أسبوعية قوية، يوم الجمعة، رغم محاولة الولايات المتحدة تهدئة مخاوف نقص الإمدادات عبر إصدار ترخيص لمدة 30 يومًا يسمح للدول بشراء النفط الروسي والمنتجات البترولية العالقة في البحر.

ووفقًا لشبكة (سي إن إن)، ارتفعت عقود خام برنت تسليم آيار 2026، بمقدار 10 سنتات أو 0.1% إلى 100.56 دولار للبرميل، متجهة لتحقيق مكاسب أسبوعية تقارب 9%.

في المقابل تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم نيسان بمقدار 16 سنتًا أو 0.2% إلى 95.57 دولار للبرميل.

لكنه لا يزال في طريقه لتحقيق ارتفاع أسبوعي بنحو 7%.

وقفز كلا الخامين القياسيين بأكثر من 9% يوم الخميس، مسجلين أعلى مستوياتهما منذ أب/أغسطس 2022.

