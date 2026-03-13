غزة: قصفٌ جوي ومدفعي شرقي المدينة وإطلاق نار من زوارق الاحتلال تجاه بحر خانيونس

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأفادت مصادر صحفية بإطلاق دبابات الاحتلال نيرانها بشكل مكثف تجاه مناطق شرقي وجنوبي مدينة خانيونس جنوبي القطاع.

وذكرت المصادر أن مدفعية الاحتلال استهدفت بشكل عنيف شرقي مدينة خانيونس، مشيرةً إلى أن زوارق حربية إسرائيلية أطلقت النار وعددًا من القذائف في بحر خانيونس.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصفها شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع شن غارة جوية من الطائرات الحربية.

وأشارت وزارة الصحة بغزة إلى أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء651 شهيدًا، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات 1,741 إصابة، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 756 شهيدًا.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 72,136 شهيدًا و 171,839 إصابة، منذ السابع من أكتوبر 2023، موضحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين