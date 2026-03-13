مُشادة كلامية حادة وقعت بين قادة محليين شمال الأراضي المحتلة وجيش الاحتلال

كشفت مصادر عبرية عن مشادة كلامية حادة وقعت بين رؤساء سلطات محلية في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة وقائد فرقة الجليل في الجيش يوفال غز.

وقالت القناة 12 العبرية، إنَّ رؤساء السلطات المحلية عن غضبهم من تعامل الجيش مع التطورات الأمنية، متهمين إياه بتضليلهم بشأن مدة إطلاق صفارات الإنذار التي استمرت لنحو عشر دقائق، إضافة إلى التقليل من احتمالات التصعيد.

وقال مسؤولون محليون للقائد العسكري إن ما جرى "يضاف إلى رواية روج لها طوال عام كامل بأن حزب الله لا يملك وجودا قرب الحدود ولا القدرة على إطلاق صواريخ مضادة للدبابات".

من جانبها، نقلت القناة عن مسؤولين في القيادة الشمالية للجيش قولهم إن "المعركة الحالية ذات طابع دفاعي، بينما تبقى إيران الساحة الرئيسية وليست لبنان".

وأفادت وسائل إعلام عبرية بارتفاع عدد المصابين جراء سقوط صاروخ في منطقة الجليل شمالي الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى 80 شخصا.

كما تحدثت هذه الوسائل عن تضرر مئات المنازل في منطقة الجليل شمالي الأراضي الفلسطينية المحتلة، إثر سقوط صواريخ خلال هجمات متزامنة نسبت إلى إيران وحزب الله، مما أثار توترا بين قادة السلطات المحلية وجيش الاحتلال حول طريقة إدارة الوضع الأمني.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن نحو 300 منزل تضررت في الجليل نتيجة سقوط صواريخ في المنطقة، في حين أفادت خدمات الإسعاف الإسرائيلية بإصابة 80 شخصا بجروح متفاوتة جراء الحادث.

وأوضح الإعلام أن الهجوم جاء ضمن ثلاث موجات متتالية من الصواريخ استهدفت شمالي إسرائيل خلال ساعة واحدة فجر الجمعة، مشيرا إلى تضرر مبنى في منطقة كريات تيفون قرب مدينة حيفا بعد إصابته بصاروخ، دون تسجيل إصابات.

وأعلنت وزارة الصحة العبرية أن عدد المصابين منذ بدء الحرب على إيران ارتفع إلى 2745 شخصا، بينهم 85 لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات.

