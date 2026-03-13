الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات في الضفة الغربية

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الجمعة، حملات المداهمة والاعتقال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، حيث اعتقلت 8 مواطنين بينهم أسرى محررون وأشقاء، وذلك خلال اقتحامات تركزت في محافظتي طوباس ونابلس، إلى جانب اعتقالات في قلقيلية والخليل.

ففي محافظة طوباس: داهمت قوات الاحتلال عدداً من المنازل في مدينة طوباس، واعتقلت الشقيقين باسل جهاد مساعيد وكريم جهاد مساعيد بعد مداهمة منزلهما، كما اعتقلت الشاب محمد يوسف عقب اقتحام منزله في المدينة.

وفي محافظة نابلس: اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس واعتقلت الشابين عمار فرج أبو ستة وكامل أبو خيط من مخيم عسكر القديم شرق المدينة، كما اعتقلت الأسير المحرر نضال أبو رميلة من حي الضاحية شرق نابلس.

أما في محافظة قلقيلية: اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الله عدوان بعد مداهمة منزله في حي كفر سابا بمدينة قلقيلية.

وفي محافظة الخليل: اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد ثائر طميزة من بلدة إذنا غرب مدينة الخليل.

ومن جهته، أكد مكتب إعلام الأسرى أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات الاعتقال اليومية في مختلف مناطق الضفة الغربية، والتي تترافق مع اقتحام المنازل وتخريب محتوياتها وترويع الأهالي، في إطار سياسة التصعيد والعقاب الجماعي التي تنتهجها بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين