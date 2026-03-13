لبنان: شهداء في شرقي البلاد وجنوبها وحزب الله يدكُّ مواقع لتجمعات جنود الاحتلال

دخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان يومه الثاني عشر على التوالي، فيما أطلق حزب الله صليات صاروخية تجاه الأراضي المحتلة وتجمعات للجنود.

العدوان على لبنان

استشهد 5 أشخاص وأصيب آخرون، منذ فجر الجمعة، جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في لبنان.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في بلدة بر الياس بالبقاع الأوسط شرقي البلاد،ما أسفر عن ارتقاء شهيدين وإصابة 3 آخرين.

وفي بيروت، ارتقى شهيد إثر قصف إسرائيلي استهدف سيارة في منطقة الجناح بالضاحية الجنوبية للعاصمة.

وفي جنوبي لبنان، ارتقت الشهيدة عطاف معلم صبرا وأصيب زوجها جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلهما في بلدة عبا بقضاء النبطية.

كما استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية سيارة على طريق الشعيتية في قضاء صور جنوب البلاد، ما أسفر عن ارتقاء شهيد.

وفي قضاء صور أيضا، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على المنطقة الواقعة بين بلدتي صديقين والرمادية، فيما نفذ فجرا غارة أخرى على بلدة طيرفلسيه قرب الجسر.

وكان الطيران الإسرائيلي استهدف ليلا بلدة القليلة في القضاء ذاته، ما أسفر عن إصابات.

وبالتوازي مع الغارات الجوية، تعرضت أطراف بلدتي القوزح ورامية في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان لقصف مدفعي إسرائيلي.

عمليات حزب الله

استهدف مجاهدو حزب الله، تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في في كسارة كفرجلعادي، بصلية صاروخيّة.

كما أعلن حزب الله تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع المرج مقابل بلدة مركبا الحدوديّة بصلية صاروخيّة للمرّة الثانية، فيما أطلق حزب الله تجمّعًا لجنود جيش العدو الإسرائيلي في خلّة العصافير جنوب مدينة الخيام، بصلية صاروخيّة.

واستهدف حزب الله تجمّعًا لجنود جيش العدو الإسرائيلي في الموقع المُستحدث في تلّة الحمامص جنوب مدينة الخيام، بصلية صاروخيّة، بالإصافة إلى استهداف تجمع للجنود في الحيّ الجنوبي لمدينة الخيام.

وأطلق حزب الله صليات صاروخية تجاه تجمّع جنود جيش العدو الإسرائيلي قرب معتقل الخيام، فيما استهدف حزب الله بصليات صاروخيّة وقذائف مدفعيّة بلدة مارون الراس الحدوديّة.

وأعلن حزب الله استهداف الموقع المستحدث في نمر الجمل مقابل بلدة علما الشعب الحدوديّة بصليةٍ صاروخيّة.

المصدر / فلسطين أون لاين