إيران: شهداء في أراك وهمدان وحرس الثورة يطلق الموجه 44 وتحذر الجنود الأميركيين

في اليوم الـ14 من الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، واصل الحرس الثوري الإيراني دكَّ الأراضي المحتلة واستهداف أهداف مباشرة للاحتلال الإسرائيلي، مخلفًا إصابات وأضرار مباشرة.

العدوان على إيران

قالت وكالة مهر الإيرانية إن الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف جوية معادية في طهران، فيما أفادت وسائل إعلام محلية بتحليق مقاتلات في سماء مدينة كرج غربي طهران.

وقال مساعد محافظ أراك إن امرأة وطفلا استشهدا وأصيب 35 في غارة إسرائيلية على مجمع سكني بالمدينة غربي إيران.

وأضاف أن الغارات استهدفت وحدتَي إنتاج بالمدينة الصناعية في أراك غربي البلاد، دون وقوع إصابات.

على صعيد متصل، أفاد مساعد محافظ همدان بارتقاء شهيد وإصابة 5 في غارة استهدفت مستودعات خالية في أطراف المدينة غربي البلاد.

عمليات حرس الثورة

أعلن التلفزيون الإيراني إطلاق 3 موجات صاروخية خلال ساعة واحدة ضمن عملية "الوعد الصادق 4″

وأفاد حرس الثورة الإيراني، بتنفيذ الموجة الـ 44 من عملية "وعد صادق 4"، مستهدفاً قواعد أميركية في المنطقة، وإسرائيلية شمالي الأراضي المحتلة.

وشملت العمليات مواقع الاحتلال في "كريات شمونة" وخضيرة وحيفا، والأسطول البحري الخامس الأميركي وقواعد أخرى للجيش الأميركي في المنطقة.

وأكّد بيان الحرس أن هذه الموجة تمّت باستخدام عدد كبير من صواريخ "خرمشهر، خيبر شكن، فتح، عماد وقدر"، إضافةً إلى طائرات مسيّرة.

و أشار بيان الحرس إلى أن دفاعات جوية لجبهة المقاومة نجحت في إصابة طائرة تزويد بالوقود أميركية من طراز "بوينغ KC-135 ستراتوتانكر" أثناء تزويد مقاتلة معتدية بالوقود، ما أدى إلىسقوطها ومقتل جميع أفرادها الستة.

وجّه حرس الثورة الإيراني عبر بيانه تحذيراً للجنود الأميركيين: " يا جنود الولايات المتحدة غادروا المنطقة فوراً وإلا سندفنكم تحت الأنقاض في أي مكان تتواجدون فيه بالمنطقة سواء في الفنادق أو الأنفاق أو المناطق الصناعية أو الملاجئ تحت الأرض".

وأكد البيان أن "تحرير القدس الشريف وإزالة الكيان الصهيوني الغاصب سيتم بتوفيق الله"، مؤكداً: "سنشهد يوم قدس عالمي مختلف.. تحرير القدس قريب، والنصر في متناول يد أحرار العالم والمستضعفين".

الاحتلال يعترف بإصابات وأضرار

أعلنت وزارة الصحة التابعة للاحتلال أن عدد المصابين منذ بدء الحرب على إيران بلغ 2975 مصابا، مشيرة إلى أن 85 منهم لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات.

وأقرت "القناة 13" العبرية بوجود دمار في مباني بـ"تل أبيب"، مشيرة إلى قتيلة وأكثر من 20 إصابة من جراء سقوط صاروخ تم إطلاقه من إيران.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن نحو 300 منزل تضررت في الجليل نتيجة سقوط صواريخ في المنطقة، في حين أفادت خدمات الإسعاف الإسرائيلية بإصابة 80 شخصا بجروح متفاوتة جراء الحادث.

وأوضح الإعلام أن الهجوم جاء ضمن ثلاث موجات متتالية من الصواريخ استهدفت شمالي الأراضي المحتلة خلال ساعة واحدة فجر الجمعة، مشيرا إلى تضرر مبنى في منطقة كريات تيفون قرب مدينة حيفا بعد إصابته بصاروخ.

المصدر / فلسطين أون لاين