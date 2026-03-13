"حماس" ترحب بانضمام هولندا وأيسلندا ضد الاحتلال أمام "العدل الدولية"

رحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بانضمام مملكة هولندا وجمهورية أيسلندا رسمياً إلى الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية ضد الكيان الصهيوني المجرم على ارتكابه جرائم إبادة جماعية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

واعتبرت "حماس" في تصريح صحفي، دعوى هولندا وأيسلندا تعزيزًا لمبدأ العدالة الدولية، وانحيازاً لقيم الإنسانية والقانون الدولي.

وجددت "حماس" التأكيد على أهمية تحشيد الدول كافة لدعم القضايا المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية ضد الكيان الصهيوني المارق وقادته مجرمي الحرب، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب على ما ارتكبوه من جرائم وانتهاكات مروعة بحق شعبنا الفلسطيني.

وأمس الخميس، قدّمت هولندا وآيسلندا إعلانين للتدخل في قضية الإبادة الجماعية في قطاع غزة التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية (ICJ) في 29 كانون الأول/ديسمبر/كانون الأول 2023 استنادًا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948.

ووفق ما أعلنت المحكمة، قدّمت الدولتان إعلانَيْهما بموجب المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة في القضية المعنونة "تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة"، التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل".

وفي 29 كانون الأول/ديسمبر 2023، قدمت جنوب أفريقيا طلبًا لبدء إجراءات ضد "إسرائيل" بشأن انتهاكاتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة.

كما قدّمت في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2024 مذكرتها المتعلقة بأساس الدعوى، والبالغة 750 صفحة، مدعومة بنحو 4 آلاف صفحة من الوثائق والأدلة، وفي 16 أيلول/سبتمبر 2025، قالت لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة إن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين