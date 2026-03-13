فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الحرب التي تخفي حرباً أخرى.. غزة والضفة والقدس تحت النار

"النصر أو الشهادة".. أوان وحدة الصف لتحرير فلسطين؟

تصعيد بلا كوابح في غزة… أهداف إسرائيلية تتكشف مع انشغال العالم بالحرب على إيران

بأدوات ومعدات بسيطة... بدء مشروع إزالة الكتل الخرسانية الخطيرة في غزة

باحث في شؤون القدس لـ"فلسطين أون لاين": الأقصى يُفتح بالإرادة الشعبية

طقس فلسطين: أجواء مغبرة وغائمة جزئيًا

إطلاق نار عند كنيس يهودي بميشيغان الأمريكية

مركز الأسرى: إغلاق ملف جريمة "سديه تيمان" محاولة لطمس جرائم التعذيب

نزوح أكثر من 800 ألف شخص في لبنان إثر "أوامر إجلاء" إسرائيلية

حماس: عمليَّتا "رمات غان" و "زعترة" تعكسان الغضب الشَّعبيُّ ضدَّ الاحتلال

طقس فلسطين: أجواء مغبرة وغائمة جزئيًا

13 مارس 2026 . الساعة 08:08 بتوقيت القدس
...
خيام النازحين في غزة

يكون الجو، يوم الجمعة، مغبرّاً أحيانًا وغائما جزئيا بارداً نسبيا نهاراً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو مغبرًّا أحياناً وغائمًا جزئيًّا إلى صاف، بارداً خاصة في المناطق الجبلية، ويتوقع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق من البلاد، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدًا السبت، يكون الجو خماسينيا ومغبراً وغائما جزئيا إلى غائم، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، وتسقط الأمطار على بعض المناطق من البلاد، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين
#طقس فلسطين #درجات الحرارة #الحالة الجوية #خيام النازحين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة