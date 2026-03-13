طقس فلسطين: أجواء مغبرة وغائمة جزئيًا

يكون الجو، يوم الجمعة، مغبرّاً أحيانًا وغائما جزئيا بارداً نسبيا نهاراً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو مغبرًّا أحياناً وغائمًا جزئيًّا إلى صاف، بارداً خاصة في المناطق الجبلية، ويتوقع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق من البلاد، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدًا السبت، يكون الجو خماسينيا ومغبراً وغائما جزئيا إلى غائم، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، وتسقط الأمطار على بعض المناطق من البلاد، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين