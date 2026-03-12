الاحتلال يهدم خياماً لعائلات شُرّدت سابقاً جنوب الخليل

أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، على إزالة ست خيام كانت تؤوي عدداً من العائلات الفلسطينية التي فقدت منازلها جراء الهدم في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة قلقس المحاذية لمستعمرة "حاجاي" المقامة على أراضي المواطنين جنوب الخليل، وأقدمت على تفكيك وإزالة ست خيام كانت تقيم فيها عائلات تضم أكثر من 40 فرداً، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هذه العائلات كانت قد لجأت إلى نصب الخيام في الموقع ذاته بعد هدم منازلها الشهر الماضي.

وكانت قوات الاحتلال قد هدمت في 18 شباط/فبراير الماضي عمارة سكنية مأهولة تعود لعائلة سلهب في مدينة الخليل، وتضم مبنيين متلاصقين؛ الأول مكوّن من ثلاثة طوابق ويحتوي على ست شقق سكنية، والثاني من طابقين ويضم أربع شقق، وكانت تأوي أكثر من 40 فرداً من العائلة.

المصدر / فلسطين أون لاين