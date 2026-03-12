فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"نيويورك تايمز": كلفة الأيام الستة الأولى من الحرب على إيران تتجاوز 11 مليار دولار

البرلمان العربي والجامعة العربية يدينان إغلاق الاحتلال المسجد الأقصى خلال رمضان

الاحتلال يهدم خياماً لعائلات شُرّدت سابقاً جنوب الخليل

"حماس": إحراق المستوطنين مسجدًا في دوما جريمة نكراء

بعد مباغتة حزب الله.. جيش الاحتلال "نادم" على عدم إحاطة جمهوره

غزة: 651 شهيدًا منذ وقف إطلاق النار وحصيلة جديدة لضحايا الإبادة

ضبط الأسعار ومكافحة الاحتكار.. حملات ميدانية ضد "جشع تجار" بغزة

طهران تكشف تفاصيل شبكة تجسس مرتبطة بواشنطن و"تل أبيب"

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة

الاتحاد الأوروبي يحذر من تجاوز معدل التضخم 3%

الاحتلال يهدم خياماً لعائلات شُرّدت سابقاً جنوب الخليل

12 مارس 2026 . الساعة 14:51 بتوقيت القدس
...
أرشيفية

أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، على إزالة ست خيام كانت تؤوي عدداً من العائلات الفلسطينية التي فقدت منازلها جراء الهدم في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة قلقس المحاذية لمستعمرة "حاجاي" المقامة على أراضي المواطنين جنوب الخليل، وأقدمت على تفكيك وإزالة ست خيام كانت تقيم فيها عائلات تضم أكثر من 40 فرداً، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هذه العائلات كانت قد لجأت إلى نصب الخيام في الموقع ذاته بعد هدم منازلها الشهر الماضي.

وكانت قوات الاحتلال قد هدمت في 18 شباط/فبراير الماضي عمارة سكنية مأهولة تعود لعائلة سلهب في مدينة الخليل، وتضم مبنيين متلاصقين؛ الأول مكوّن من ثلاثة طوابق ويحتوي على ست شقق سكنية، والثاني من طابقين ويضم أربع شقق، وكانت تأوي أكثر من 40 فرداً من العائلة.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#الخليل #الاحتلال #خيام #هدم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة