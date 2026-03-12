غزة: 651 شهيدًا منذ وقف إطلاق النار وحصيلة جديدة لضحايا الإبادة

أصدرت وزارة الصحة في غزة، الخميس، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وقالت وزارة الصحة في بيانها والذي وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، إن شهيدًا جديدًا و 9 إصابات وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء651 شهيدًا، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات 1,741 إصابة، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 756 شهيدًا.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 72,136 شهيدًا و 171,839 إصابة، منذ السابع من أكتوبر 2023، موضحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين