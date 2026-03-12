النفط يرتفع مجددًا والذهب يتراجع

انخفضت أسعار الذهب يوم الخميس، تحت ضغط ارتفاع الدولار، في حين جدد ارتفاع أسعار النفط المخاوف بشأن التضخم وقلص الآمال في خفض أسعار الفائدة على المدى القريب.

وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية، هبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 5165.73 دولار للأوقية (الأونصة)، كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم نيسان 0.2 بالمئة إلى 5171.4 دولار.

الى ذلك، زاد الدولار 0.2 بالمئة، ما جعل السلع المقومة بالعملة الأميركية مثل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 85.82 دولار للأوقية وارتفع سعر البلاتين في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2175.32 دولار وزاد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1646.17 دولار.

من جهة أخرى، ارتفعت أسعار النفط بعد أن قال مسؤولون امنيون عراقيون إن زوارق إيرانية محملة بالمتفجرات أصابت ناقلتي وقود وسط اضطرابات أخرى في الإمدادات العالمية.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 5.69 دولار أو 6.19 بالمئة إلى 97.67 دولار للبرميل، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5.11 دولار أو 5.86 بالمئة إلى 92.36 دولار.

المصدر / وكالات