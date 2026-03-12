إيران: غاراتٌ على أصفهان وجنوب طهران وحرس الثورة يستهدف مواقع للاحتلال

في اليوم الـ13 من الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران، في بيانه رقم "33"، تنفيذ الموجة الـ40 من عملية "الوعد الصادق 4"، بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية في لبنان، ردًّا على عدوان الاحتلال المتواصل.

العدوان على إيران

أفاد التلفزيون الإيراني بأن "العدو" استهدف الليلة الماضية مستودعا في المنطقة الصناعية بمدينة كاشان بمحافظة أصفهان.

وقالت وكالة مهر الإيرانية إن هجوما أمريكيا إسرائيليا جديدا استهدف فجر اليوم المنطقة الصناعية في مدينة رباط كريم جنوب طهران.

عمليات حرس الثورة

أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران، في بيانه رقم "33"، تنفيذ الموجة الـ40 من عملية "الوعد الصادق 4"، بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية في لبنان.

وفي التفاصيل، أوضح البيان أن العملية استهدفت أكثر من 50 موقعاً في الأراضي المحتلة، مشدداً على أن الضربات فرضت واقعاً ميدانياً جديداً على العدو الإسرائيلي.

وأضاف أنه "تم تنفيذ العملية على مدار 5 ساعات تحت الرمز المبارك يا أمير المؤمنين عليه السلام"، باستخدام مزيج من صواريخ "قدر، عماد، خيبرشكن وفتاح" من قبل حرس الثورة، إلى جانب هجمات مكثفة بالطائرات المسيرة والصواريخ من قِبل حزب الله.

كما أفاد البيان أن الضربات شملت القواعد العسكرية الإسرائيلية من شمال الأراضي المحتلة (حيفا) إلى مركزها "تل أبيب" وجنوبها "بئر سبع".

وأضاف أنه خلال هذه الهجمة الواسعة تعرضت قاعدتا "الأزرق" و"الخرج" الأميركيتين في المنطقة أيضاً لضربات صاروخية مؤثرة من قبل حرس الثورة.

المصدر / فلسطين أون لاين