لبنان: عشرات الشهداء في بيروت والجنوب وحزب الله يستهدف مقرًّا للاحتلال جنوب حيفا

دخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان يومه الحادي عشر على التوالي، فيما أطلق حزب الله خلال الساعات الماضية أكثر من 200 صاروخ ومسيرة تجاه أهداف للاحتلال، ردًّا على العدوان المتواصل والجرائم الدامية بحق اللبنانيين.

آخر التطورات الميدانية

ارتقى شهداء وأصيب آخرون بقصف طيران الاحتلال خيام نازحين على شاطئ الرملة البيضاء في العاصمة بيروت.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة، أعلن أنّ غارة العدو، أدّت إلى استشهاد 8 مواطنين وإصابة 31 بجروح.

وفي جبل لبنان، أقدم الاحتلال الإسرائيلي على الاعتداء على شقق سكنية في منطقة عرمون، بـ 3 غارات جوية متتالية.

وأدت الاعتداءات الإسرائيلية على منطقة عرمون إلى ارتقاء 3 شهداء وإصابة طفل، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

وشن طيران الاحتلال غارة على بلدة تفاحتا في قضاء صيدا.

عمليات حزب الله

أعلن حزب الله، فجر يوم الخميس، استهداف مقر وحدة المهام البحريّة الخاصة "الشييطت 13"، في قاعدة عتليت، جنوبي مدينة حيفا المُحتلّة، بصلية من الصواريخ النوعيّة، فيما اعترف الإعلام العبري بأن حزب الله أطلق أمس نحو 200 صاروخ وطائرة مسيّرة.

كما أعلن حزب الله، استهداف مواقع للاحتلال الإسرائيلي في عمق فلسطين المحتلة، ومستوطنة نهاريا.

وفي التفاصيل، قالت المقاومة إنها استهدفت ثكنة "يعرا"، وقاعدة "بيت ليد"، وقاعدة "ميرون" الجوية، ومقر وحدة الاستخبارات العسكرية 8200 (قاعدة غليلوت)، والتي تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 110 كلم، في ‏ضواحي مدينة "تل أبيب".

كما جرى استهداف مستوطنة نهاريا مرتين، في إطار التحذير الذي سبق للمقاومة أن وجهته لها، إضافةً إلى استهداف تجمع لقوّات "جيش" الاحتلال الإسرائيليّ في موقع مركبا المستحدث.

