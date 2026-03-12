فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

لبنان: عشرات الشهداء في بيروت والجنوب وحزب الله يستهدف مقرًّا للاحتلال جنوب حيفا

كيف تُوصل رسالتك السلبية بطريقة إيجابية؟

في اليوم العالمي للقاضيات: المرأة الفلسطينية بين العدالة وسيادة القانون

إغلاق الأقصى في رمضان: اختبار إسرائيلي لفرض السيادة على المسجد

بلا لثام.. كتائب القسَّام تبثُّ للمرة الأولى مقطع فيديو للشهيد أبو عبيدة

بينهم أسير محرر وطفل.. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة

طقس فلسطين: أجواء مغبرة وغائمة جزئيًا

ريال مدريد يكتسح مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة في ذهاب ثمن نهائي الأبطال

حزب الله يعلن عملية "العصف المأكول" بـ 100 صاروخ نحو شمال فلسطين المحتلة

تونس.. تمديد اعتقال أعضاء في أسطول "الصمود المغاربي" 5 أيام إضافية

بالفيديو بلا لثام.. كتائب القسَّام تبثُّ للمرة الأولى مقطع فيديو للشهيد أبو عبيدة

12 مارس 2026 . الساعة 08:25 بتوقيت القدس
...
الشهيد القائد أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مقطع فيديو جديدا للناطق باسمها الشهيد حذيفة الكحلوت، المعروف باسم "أبو عبيدة"، في أول ظهور يُبث له من دون اللثام الذي لازمه طوال سنوات عمله العسكري والإعلامي.

ويعد الفيديو الذي بثته "القسام" التوثيق الأول لحذيفة الكحلوت من دون لثام، حيث ظهر فيه بالصوت والصورة خلال مشاركته في حفل تكريم مقاتلي "كتيبة القدس" التابعة لكتائب القسام في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وجاء نشر الفيديو ضمن سياق إعلامي أوسع لكتائب القسام، تخلله بث مشاهد للقائد في كتائب القسام الشهيد إسماعيل فايز السراج، الملقب بـ"أبو معاذ"، قائد "كتيبة القدس-النصيرات" في لواء الوسطى، ضمن فيديو عنونته الكتائب بـ"أقمار الطوفان"، وهو جزء من سلسلة "شهداء القسام في معركة طوفان الأقصى".

اقرأ أيضًا: فيديو مؤثر يوثق لحظة إنسانية لأبو عبيدة مع نجله الشهيد ويجتاح مواقع التواصل

وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت كتائب القسام استشهاد عدد من قادتها، ومن ضمنهم الناطق باسم كتائب القسام "أبو عبيدة"، وكشفت لأول مرة عن اسمه الحقيقي وهو حذيفة سمير عبد الله الكحلوت، إضافة لصورته.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#كتائب القسام #أبو عبيدة #الحرب على غزة #حذيفة الكحلوت

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة