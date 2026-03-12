بلا لثام.. كتائب القسَّام تبثُّ للمرة الأولى مقطع فيديو للشهيد أبو عبيدة

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مقطع فيديو جديدا للناطق باسمها الشهيد حذيفة الكحلوت، المعروف باسم "أبو عبيدة"، في أول ظهور يُبث له من دون اللثام الذي لازمه طوال سنوات عمله العسكري والإعلامي.

ويعد الفيديو الذي بثته "القسام" التوثيق الأول لحذيفة الكحلوت من دون لثام، حيث ظهر فيه بالصوت والصورة خلال مشاركته في حفل تكريم مقاتلي "كتيبة القدس" التابعة لكتائب القسام في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

إنني سعيد لوجودي بينكم ..

إنا لله وإنا إليه راجعون.😔 pic.twitter.com/DhIF42qAek — إبراهيم حذيفة الكحلوت (@ebrahim_hodifa) March 11, 2026

وجاء نشر الفيديو ضمن سياق إعلامي أوسع لكتائب القسام، تخلله بث مشاهد للقائد في كتائب القسام الشهيد إسماعيل فايز السراج، الملقب بـ"أبو معاذ"، قائد "كتيبة القدس-النصيرات" في لواء الوسطى، ضمن فيديو عنونته الكتائب بـ"أقمار الطوفان"، وهو جزء من سلسلة "شهداء القسام في معركة طوفان الأقصى".

وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت كتائب القسام استشهاد عدد من قادتها، ومن ضمنهم الناطق باسم كتائب القسام "أبو عبيدة"، وكشفت لأول مرة عن اسمه الحقيقي وهو حذيفة سمير عبد الله الكحلوت، إضافة لصورته.





المصدر / فلسطين أون لاين