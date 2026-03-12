بينهم أسير محرر وطفل.. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الخميس، مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، ونفذت حملة مداهمات واعتقالات طالت مواطنين بينهم محرر وطفل، فيما أخضعت آخرين لتحقيق ميداني قبل الإفراج عنهم لاحقاً، وتركزت الاعتقالات في نابلس وطولكرم، إلى جانب اعتقالات في قلقيلية والخليل.

ففي محافظة نابلس: اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتا جنوب نابلس بعدد كبير من الآليات العسكرية، ونفذت عمليات دهم واسعة للمنازل، اعتقلت خلالها عشرات المواطنين وأخضعتهم لتحقيق ميداني داخل أحد المنازل في الحارة الغربية بالبلدة، قبل أن تفرج عن عدد منهم، وتبقي على اعتقال كل من: عماد دريس، والجريح أيهم أنيس خضير، وشقيقه حمادة خضير، وريان خضير، وعودة صبيح حمايل، وراشد حسن عورتاني، وعبد الرزاق الشيخ عبد داوود، ومحمد الشيخ عبد داوود.

وفي محافظة طولكرم: اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية شويكة شمال طولكرم، وداهمت عدداً من المنازل، واعتقلت: عبد القادر ناصر عبيد، وآدم نعمان زبدة، والأسير المحرر راشد اكبارية، ومحمود العربي، وحمودة محمود العربي، وأحمد مصطفى مرعى، ومفلح بلاونة.

أما في محافظة قلقيلية: داهمت قوات الاحتلال عدة منازل في بلدة عزون شرق قلقيلية، واعتقلت الشابين زياد علامة وسند ذيب حسين.

وفي محافظة الخليل: اعتقلت قوات الاحتلال الطفل فجر منصور النتشة (14 عاماً) خلال اقتحامها مدينة الخليل، كما اعتقلت الشاب عمر أحمد أبو عرام من بلدة يطا جنوب الخليل.

ومن جهته، أكد مكتب إعلام الأسرى أن قوات الاحتلال تواصل تصعيد حملات الاعتقال اليومية في مدن وبلدات الضفة الغربية، والتي تترافق مع اقتحامات عنيفة للمنازل وتخريب محتوياتها والتحقيق الميداني مع المواطنين، في إطار سياسة العقاب الجماعي والتضييق المستمر بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين