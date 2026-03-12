طقس فلسطين: أجواء مغبرة وغائمة جزئيًا

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو يوم الخميس مغبراً أحيانا وغائما جزئيا إلى صاف، وبارداً نسبيا نهاراً وباردا ليلاً خاصة في المناطق الجبلية.

ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، والرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو مغبرا أحيانا وغائما جزئيا إلى صاف، وبارداً خاصة في المناطق الجبلية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الجمعة يكون الجو مغبراً أحيانا ًوغائما جزئيا، وبارداً نسبيا نهاراً وباردا ليلاً خاصة في المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وفي ساعات الليل يتوقع سقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم السبت، يكون الجو خماسينياً ومغبراً وغائما، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط أمطار خفيفة متفرقة على معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما الاحد، فتتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، خاصة خلال ساعات المساء والليل قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات إلى حوالي 60 كم/ساعة والبحر مائج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية اليوم والايام القادمة، خاصة يوم السبت، مرضى الجهاز التنفسي من زيادة تركيز الغبار في الجو.

المصدر / فلسطين أون لاين