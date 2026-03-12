ريال مدريد يكتسح مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة في ذهاب ثمن نهائي الأبطال

فلسطين أون لاين

12 مارس 2026 . الساعة 00:06 بتوقيت القدس
احتفال لاعبي ريال مدريد فالفيردي وفنيسيوس

حقق ريال مدريد الإسباني فوزًا عريضًا على ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت المباراة مستوى فنيًا جيدًا مع تبادل السيطرة بين الفريقين، غير أن ريال مدريد كان الأكثر فاعلية أمام المرمى واستثمر فرصه الهجومية بشكل أفضل.

وبدأ مانشستر سيتي اللقاء بضغط هجومي وصنع عدة فرص، لكنه فشل في ترجمتها إلى أهداف، قبل أن ينجح ريال مدريد في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 20 عبر فيديريكو فالفيردي، الذي استلم تمريرة طويلة من حارس مرماه تيبو كورتوا، وراوغ الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما قبل أن يضع الكرة في الشباك.

وعاد فالفيردي ليعزز تقدم الفريق الملكي في الدقيقة 27، بعدما تلقى تمريرة من إبراهيم دياز داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة قوية استقرت في الزاوية اليسرى لمرمى دوناروما.

وقبل نهاية الشوط الأول، أكمل فالفيردي تألقه بتسجيل الهدف الثالث و"الهاتريك" في الدقيقة 43، بعد استلامه تمريرة طولية داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة قوية في الزاوية اليمنى للحارس الإيطالي.

وفي الدقيقة 81، دفع المدير الفني لمانشستر سيتي بيب غوارديولا بالمهاجم المصري عمر مرموش بدلًا من إيرلينغ هالاند، في محاولة لتعديل النتيجة، إلا أن التبديل لم ينجح في تغيير مجريات اللقاء.

ومن المقرر أن يتجدد اللقاء بين الفريقين الثلاثاء المقبل على ملعب الاتحاد، في مباراة الإياب من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

المصدر / وكالات
