تونس.. تمديد اعتقال أعضاء في أسطول "الصمود المغاربي" 5 أيام إضافية

مددت السلطات القضائية سجن أعضاء هيئة أسطول الصمود المغاربية والتونسية لخمسة أيام أخرى، على خلفية مشاركتهم في أنشطة سلمية ضمن الحراك الدولي الداعم لفك الحصار عن القطاع.

من جهتها، أدانت هيئة أسطول الصمود، في بيان منصة فيسبوك، "القرارات الجائرة والظالمة والمعيبة بحق المناضلين الموقوفين وبحق الشعب التونسي وبحق الموقف الشعبي الداعم للقضية الفلسطينية". وفق البيان.

وقالت الهيئة، إن "استمرارا للهرسلة (المضايقات) الأمنية والقضائية قامت السلطات التونسية اليوم، بتمديد مدة الاحتفاظ بأعضاء هيئة أسطول الصمود المغاربية والتونسية لخمسة أيام أخرى".

وأوضحت، أن "الأعضاء هم وائل نوار، وجواهر شنة، ونبيل الشنوفي، ومحمد أمين بالنور، وسناء مساهلي"، إضافة إلى كل من: غسان الهنشيري، وغسان بوغديري أعضاء هيئة أسطول الصمود المغاربية والتونسية.

وفي سياق متصل أفاد راديو موزاييك المحلي الأربعاء أن "النيابة العامة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قرّرت الإذن ( السماح) لأعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بالتمديد في فترة الاحتفاظ بالموقوفين من الهيئة التسييرية لأسطول الصمود لمدّة 5 أيّام إضافية، وذلك بخصوص القضية المتعلّقة بشبهات تدفقات مالية مشبوهة يُشتبه في حصول الهيئة عليها وفق ما ورد في ملف القضية".

بدورها، عبّرت "حملة ضد تجريم العمل المدني" عن قلقها من اعتقال النشطاء، مشيرة إلى أن التهم الموجهة إليهم ذات طابع مالي، معتبرة أن ما يحدث يأتي في سياق متكرر لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المدنيين.

كما أعربت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين عن إدانتها لاعتقال النشطاء، معتبرة أن هذه الخطوة غير مفهومة من سلطة رفعت سابقًا شعار نصرة فلسطين، مطالبة بالإفراج الفوري عن الموقوفين ووقف جميع الملاحقات بحق أعضاء هيئة أسطول الصمود العالمي.

وفي السياق ذاته، أدانت اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين توقيف وائل نوار وجواهر شنّة، معتبرة أن الاعتقالات جاءت بعد حملات تحريض وتشويه ممنهجة، ووصفتها بأنها خطوة خطيرة تهدف إلى التضييق على الحراك الشعبي الداعم لفلسطين في تونس.

وكانت عدة سفن قد انطلقت في أغسطس/آب الماضي ضمن "أسطول الصمود 1" لكسر الحصار عن غزة، قبل أن تقوم بحرية الاحتلال الإسرائيلي باعتراضها وقرصنتها، وترحيل أكثر من 400 ناشط وناشطة من أكثر من 40 دولة كانوا على متنها إلى بلدانهم.

ومطلع عام 2026 أعلن "أسطول الصمود العالمي" عزمه إطلاق رحلة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إبادة منذ أكثر من عامين، محددًا 12 أبريل/نيسان المقبل موعدًا لانطلاق "أسطول الصمود 2".