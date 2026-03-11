لبنان: شهداء في غارات إسرائيلية وحزب الله يوسع ضرباته في عمق المستوطنات

دخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان يومه العاشر على التوالي، فيما يواصل حزب الله عملياته ضد أهدافٍ للاحتلال الإسرائيلي، ردًّا على العدوان الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة وضاحية بيروت الجنوبيّة.

العدوان على لبنان

شن الاحتلال موجة غارات مكثفة على مواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت، هي الأعنف منذ بدء العدوان على لبنان، الأسبوع الماضي، وفق تقارير صحفية.

وأظهرت صور دخان كثيف يغطي سماء الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد سلسلة غارات إسرائيلية.





شن جيش الاحتلال غارات جوية عنيفة على الخيام وبرج قلاوية والشهابية وتولين جنوبي لبنان.

أعلنت وسائل إعلام لبنانية، ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى بغارة إسرائيلية على بلدة شعث، في البقاع اللبناني.

استهدف طيران الاحتلال بغارة جوية حي "الحريقة" في بلدة حاريص، جنوب لبنان، كما أظهرت صور آثار الدمار في بلدة "كفر جوز" جنوب لبنان؛ جراء غارة إسرائيلية على مبنى.

أعلن مدير مستشفى رياق في البقاع وصول 8 شهداء و20 إصابة من جراء العدوان الإسرائيلي.

وأفادت وزارة الصحة باستشهاد 7 مواطنين وإصابة 11 بجروح في الاعتداء الإسرائيلي على بلدة الشهابية في قضاء صور.

وقالت الوكالة اللبنانية إن الغارة على بلدة حناوية تسببت باستشهاد 3 مواطنين بينهم مسعف، فيما استشهد شخص وأصيب اثنان في الغارة الإسرائيلية على بلدة زلايا، واستشهد آخر وأصيب 8 في القصف الإسرائيلي على بلدة الحوش.



وفي بلدة قانا، أدت غارات إسرائيلية متتالية إلى استشهاد 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين بجروح.

وذكرت مصادر صحفية، أن 10 شهداء من بينهم 4 أطفال ارتقوا بالإضافة إلى 17 إصابة في حصيلة أولية للاعتداء الإسرائيلي على تمنين التحتا في البقاع شرق البلاد.



واستهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي شقّة في قلب بيروت صباح يوم الأربعاء، في ثاني استهداف لمنطقة تقع في وسط العاصمة اللبنانية منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية أن "العدو استهدف شقة في منطقة عائشة بكار".

وارتقى 4 شهداء في غارة إسرائيلية على بلدة قلاويه في قضاء بنت جبيل جنوبي البلاد.

عمليات حزب الله

أطلق حزب الله رشقات صاروخية جديدة، وصافرات الإنذار تدوي في "نهاريا" وعدد من المستوطنات الحدودية وفي الجليل والجولان السوري المحتل.

وقالت مصادر عبرية، إنه ومنذ قرابة 50 دقيقة، اطلق حزب الله رشقات صاروخية متتالية ويشن هجمات بالمُسيّرات على مستوطنات ومناطق في شمال فلسطين المحتلة والجولان السوري المحتل.

وأفادت القناة 14 العبرية، إصابة "متانئيل كريغر"، نائب قائد سرية في لواء "جفعاتي"، بجروح خطيرة للغاية؛ جراء صاروخ مضاد للدروع في جنوب لبنان، وقد فقد أطرافه السفلية نتيجة الانفجار .

وأفادت منصات عبرية، سماع دوي انفجارات في "نهاريا" وعدد من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، بعد إطلاق صواريخ من لبنان وتفعيل صافرات الإنذار.

وفي وقت سابق، أفادت منصة للمستوطنين بسماع انفجارات في صفد المحتلة ومستوطنة "إيليت هشاحر" في الجليل الأعلى، بعد هجوم بالمُسيرات من لبنان.

استهدف حزب الله عند الساعة 07:00 اليوم الأربعاء 11/03/2026، موقع بلاط المُستحدث في جنوب لبنان بقذائف المدفعيّة، ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة بما فيها ضاحية بيروت الجنوبيّة.

أعلن حزب الله استهدافه قوّة لـ"جيش" الاحتلال الإسرائيلي بصلية صاروخية، وذلك بعدما رصدتها تتقدم باتجاه منطقة الخانوق في بلدة عيترون الحدودية.

وفي بلدة مركبا، قالت المقاومة في بيانَين منفصلَين، إنّها استهدفت تجمّعاً لآليّات وجنود الاحتلال، في موقع المرج المقابل للبلدة بصليات صاروخيّة، كما قصفت تجمّعا للجنود في الموقع المستحدث في البلدة بقذائف المدفعية.

واستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية، عند الفجر، تجمّعاً لقوّات "جيش" الاحتلال الإسرائيلي قرب موقع المنارة وتجمّعاً آخراً جنوب مدينة الخيام بصليَتين صاروخيتين لكلٍ منهما.

المصدر / فلسطين أون لاين