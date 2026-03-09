من طهران إلى غزة.. عدوان صهيوني إمريكي يحمل ملامح تغيير في الشرق الأوسط

في العراق وإيران وقطاع غزة تتكشف الآن فصول أزمة إقليمية متشابكة تتحوّل بسرعة إلى ما يمكن وصفه بأحد أخطر اللحظات في تاريخ الشرق الأوسط الحديث، حيث يمتد الصراع من طهران إلى تل أبيب فصولاً قوية تُلقي بظلالها على الملايين من المدنيين وتعيد صياغة ملامح الأمن والسياسة في المنطقة بأسرها.

في هذه اللحظات، يشهد الشرق الأوسط تصعيداً عسكرياً غير مسبوق بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، والجمهورية الإسلامية في إيران من جهة أخرى. على مدى الأيام الماضية كثّفت واشنطن وتل أبيب غارات جوية واسعة على أهداف داخل الأراضي الإيرانية استهدفت منشآت عسكرية وأمنية، وفي بعض الحالات مواقع بنى تحتية، ما خلف مئات القتلى وآلاف الجرحى، حسب الإحصاءات الرسمية، في حين تتهم طهران خصومها بتوسيع نطاق الحرب ليطال المدنيين والبنى الخدمية.

في قلب هذا التصعيد، أعلنت إيران أنها ردّت بضربات صاروخية وباستخدام طائرات مسيرة على مواقع في إسرائيل ودول خليجية تستضيف قوات أمريكية، في محاولة لتوجيه ضربة ردع وصياغة موقف دفاعي أمام حملة غارات تتصاعد يومياً. تقارير دولية تحدثت أيضا عن فرض طهران رقابة شديدة على وسائل الإعلام ووسائل التواصل، ما جعل المشهد الإعلامي مليئاً بمعلومات متضاربة وأحياناً مغلوطة عن طبيعة الأحداث على الأرض.

على الحدود العراقية‑الإيرانية يتصاعد التوتر أيضاً؛ فقد وردت تقارير عن قصف إيراني لمناطق في شمال العراق مرتبطة بتوترات مع القوات الكردية، وسط مخاوف من أن يمتد الصراع إلى ما لا يقف عند حدود إيران وحدها، ليشمل دول الجوار.

وفي قطاع غزة المحاصر، تعيش الأوضاع الإنسانية مأساة متجددة وسط استمرار خروقات وقف إطلاق النار وعمليات عسكرية غير منتظمة. الأمم المتحدة وصفت الوضع في القطاع بأنه بالغة الصعوبة، مع تهجير متواصل وخطر استمرار الأزمة الإنسانية الواسعة، بينما لا يبدو وقف العنف ثابتا على الأرض.

منذ سنوات، وبعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة في أكتوبر 2023، ظل القطاع يعاني من تدمير واسع في البنية التحتية، وارتفاعاً حاداً في عدد الشهداء والجرحى، ونقصاً حاداً في المواد الأساسية مثل الغذاء والأدوية والمياه النظيفة، وهو ما يجعل الحياة اليومية للسكان الفلسطينيين في غزة صراعاً للبقاء في حد ذاته.

رغم بعض التحسن في الوصول إلى المساعدات الغذائية منذ نهاية 2025، إلا أن الفلسطينيين في غزة لا يزالون يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، مع نقص كبير في الخدمات الصحية الأساسية وسط استمرار المخاطر الأمنية التي لا تهدأ.

في هذا المشهد المتوتر، تبدو القضايا الإنسانية والسياسية مترابطة بشكل صارخ: في حين تدفع الضربات العسكرية في إيران والمواجهات على أطرافها بمحاولات دولية للسيطرة على التصعيد، تبقى حياة المدنيين في غزة عرضة لأزمات تتفاقم يوماً بعد يوم، وسط ضبابية حول مستقبل وقف إطلاق النار أو تحويل التوتر الإقليمي إلى مسار دبلوماسي حقيقي يقلّص من حجم المعاناة.

المصدر / فلسطين أون لاين