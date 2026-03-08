حزب الله يوسّع ضرباته.. مشاهد من استهداف مستوطنتيّ "نهاريا" و"كريات شمونة"

متابعة/ فلسطين أون لاين

نشر حزب الله، يوم الأحد، مشاهد من استهداف مستوطنتي نهاريا وكريات شمونة شمال فلسطين المحتلة، ضمن عمليات الرد على العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وأضاف الحزب، في بيانه، أنه استهدف مستوطنة نهاريا بثلاث دفعات متتالية من الطائرات المسيرة الانقضاضية، كما استهدف مستوطنة كريات شمونة بسرب من هذه المسيرات.

وتقع مستوطنة نهاريا في منطقة الجليل الغربي قرب الحدود مع لبنان، فيما توجد مستوطنة كريات شمونة في منطقة "إصبع الجليل".

وخلال اليوم، أعلن الحزب اللبناني، تنفيذ 7 هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة على مواقع وقواعد عسكرية وتجمعات للجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى صد محاولتي تقدم.

وقال الحزب إن عملياته تأتي "ردا على العدوان الإسرائيلي الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانية، بما فيها ضاحية بيروت الجنوبية".

واستهدف حزب الله قاعدة "مسغاف" اللوجستية برشقة صاروخية، كما قصف قاعدة حيفا البحرية في مدينة حيفا برشقة صاروخية شمالي الأراضي المحتلة، كما أطلق دفعة صاروخية باتجاه ثكنة برانيت، مقر قيادة الفرقة 91 التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وجنوبي لبنان، استهدف "حزب الله" تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في موقع المالكية مقابل بلدة عيترون الحدودية بصلية صاروخية، كذلك تجمعا لآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مرتفع القبع عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة مركبا بصليات صاروخية.

وفي بيان أخر، أعلن حزب الله تصديه لمحاولتي تقدم لقوات إسرائيلية باتجاه بلدة عيترون الحدودية باستخدام الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية.

وفي السياق، أفادت وسائل إعلام عبرية، بمقتل وإصابة عدد من الجنود بصاروخ مضاد للدروع أطلقه مقاتلو حزب الله تجاه جرافة "D9" تابعة لـ "الجيش" الإسرائيلي في جنوب لبنان.

كما تحدث الإعلام الإسرائيلي عن مقتل جنديين بنيران حزب الله في جنوب لبنان فجر اليوم.