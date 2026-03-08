جيش الاحتلال يعتقل 4 أطفال أثناء رعيهم الأغنام بالقنيطرة

فلسطين أون لاين

08 مارس 2026 . الساعة 15:41 بتوقيت القدس
وكالات/ فلسطين أون لاين

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأحد، 4 أطفال أثناء رعيهم الأغنام بمحافظة القنيطرة جنوبي سوريا.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، إن "قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة أطفال من قرية العشة، وطفلا من قرية الأصبح، بريف القنيطرة الجنوبي، أثناء رعيهم الأغنام"، قبل أن تقتادهم إلى أحد مواقعها العسكرية.

وأشارت الوكالة السورية، إلى حدث مماثل جرى الخميس، عندما اعتقلت قوات إسرائيلية طفلين آخرين من قرية العشة، في نفس الظروف.

وبشكل شبه يومي، وتتكرر انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لسيادة سوريا، رغم تأكيد دمشق مرارا التزامها باتفاقية فصل القوات المبرمة بين الجانبين عام 1974، والتي أعلنت "تل أبيب" إلغاءها بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2023.

وتشمل هذه الانتهاكات توغلات برية وقصفا مدفعيا، لا سيما في ريفي القنيطرة ودرعا (جنوب)، واعتقال مواطنين وإقامة حواجز لتفتيش المارة والتحقيق معهم، فضلا عن تدمير مزروعات.

 

