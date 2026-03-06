صحيفة أمريكية: النظام الإيرانيّ مازال متماسكًا رغم الضربات القاسية

متابعة/ فلسطين أون لاين

قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن النظام الإيراني لا يزال مسيطرًا على الأمور رغم الخسائر المدمرة والضربات القاسية التي لحقت به، خلال العدوان الأمريكي الإسرائيلي المتواصل.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، رغم استهداف القيادة العليا إلا أن بنية النظام الحاكم في طهران لا تزال مستمرة بشكل أثار دهشة الخبراء والمسؤولين.

وأوضحت، أن الحرب المكثفة التي تشنها "إسرائيل" والولايات المتحدة، إلا أن القيادة الإيرانية في طهران لا تزال متماسكة، وهذه الظروف وإن منعت تشييع جنازة المرشد الأعلى، آية الله علي خامنئي، وأجّلت التصويت على اختيار خلف له.

وأكدت على أن الحرب التي امتدت على 12 دولة في الشرق الأوسط، لم تؤثر على قبضة النظام الإيراني على السلطة.

ويقول مسؤولون للصحيفة، إن إيران جهزت نفسها لهذا الصراع، ويبدو أن هياكل القيادة التي بنيت لتحمل ضربة استهدافية لا تزال إلى حد كبير، سليمة، مما يسمح لإيران بشن ضربات انتقامية في غضون ساعات.

كما وأشاروا إلى أنه لم ترد حتى الآن أي تقارير عن انشقاقات كبيرة داخل صفوف النظام أو عن انتفاضات شعبية، وفقا لتقييمات أوروبية وعربية نقلها مسؤولون من تلك الدول إلى صحيفة “واشنطن بوست”.