إيران تقصف مراكز بيانات أمازون في البحرين والإمارات

متابعة/ فلسطين أون لاين

كشفت وكالة "فارس" الإيرانية، يوم الجمعة، أن الحرس الثوري الإيراني شن هجوما بطائرة دون طيار على مركز بيانات شركة أمازون في البحرين، ضمن عمليات تستهدف البنية التحتية الرقمية التي تُستخدم لدعم أنشطة عسكرية واستخباراتية لخصوم طهران.

وأضافت وكالة "فارس" أن هذه الهجمات تأتي ضمن عمليات الحرس الثوري الأخيرة التي نفذها ضد مراكز بيانات أمازون في دبي ومراكز استراتيجية أخرى في المنطقة.

بدورها أعلنت "أمازون ويب سيرفيسز"، قسم الحوسبة السحابية التابع للشركة، الاثنين الماضي، أن طائرة بدون طيار هاجمت بالقرب من أحد مرافقها في البحرين، ما تسبب في "أضرار مادية في بنيتنا التحتية".

في ذات الوقت استهدفت طائرات إيرانية بدون طيار منشأتين تابعتين لشركة أمازون في الإمارات.

وقالت أمازون ويب سيرفيسز، إن "الضربات تسببت في أضرار هيكلية، وانقطاع توصيل التيار الكهربائي عن بنيتنا التحتية، وفي بعض الحالات استدعت عمليات إخماد حرائق أسفرت عن أضرار إضافية ناجمة عن استخدام المياه".