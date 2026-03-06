ألبانيز: (إسرائيل) تواصل تجويع غزة بينما ينشغل العالم بالحرب

متابعة/ فلسطين أون لاين

وحذرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.

وقالت ألبانيز، في منشور على منصة "إكس"، إنه "بينما ينشغل العالم مجددًا بمزيد من الحروب واليأس المصطنع، تُواصل إسرائيل تجويع غزة عمدًا".

وقبل بدء العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران، أعلن المطبخ المركزي العالمي وقف عمله في قطاع غزة، ما يمثل تعميقًا للأزمة الإنسانية والغذائية في القطاع.

وأكد المطبخ المركزي العالمي أن قراره يرجع إلى "القيود الكبيرة على المعابر، والانخفاض الكبير في عدد الشاحنات الواردة".

حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" من تأثير مباشر للحرب الدائرة في الإقليم على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية، مع إغلاق جميع المعابر، بما فيها معبر رفح الحدودي مع مصر.

وذكر "أوتشا"، في بيان لها الثلاثاء، أن عمليات تناوب موظفي الأمم المتحدة في قطاع غزة تأجلت، ما أدى إلى تعليق الإجلاء الطبي وعودة السكان، رغم الجهود المبذولة للحفاظ على تدفق الإمدادات، مؤكدًا أن استمرار الحصار الكامل يهدد بتوقفها.

وأشار إلى ترشيد استهلاك الوقود بسبب تراجع مخزوناته في القطاع، ما أثر على عمل المخابز والمستشفيات ومحطات تحلية المياه، إضافة إلى تعليق خدمات جمع النفايات.

ومنذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، لم تشهد الأوضاع المعيشية في غزة تحسنًا ملموسًا، في ظل اتهامات عدم التزام الاحتلال ببنود الاتفاق، لا سيما ما يتعلق بإدخال الكميات المتفق عليها من المواد الغذائية والإغاثية والطبية، والسماح بدخول البيوت المتنقلة وفتح المعابر.