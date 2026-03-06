القدس.. الاحتلال يُفرج عن الشيخ عكرمة صبري بعد احتجازه لساعات

متابعة/ فلسطين أون لاين

أفرجت شرطة الاحتلال، اليوم الجمعة، عن خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري بعد استدعائه للتحقيق بسبب رفضه اغلاق الأقصى.

استدعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الشيخ عكرمة صبري (87 عاما)، للتحقيق في سجن المسكوبية بالقدس الغربية.

وقال الشيخ صبري بعد الإفراج عنه أنه قال "لا يجوز استمرار إغلاق المسجد الأقصى ولا يجوز تعطيل صلاة الجمعة".

وفي السياق ذاته، أدانت الهيئة الإسلامية العليا، استدعاء الشيخ صبري، مؤكدة أن التحقيق معه لن يضعف من مكانته وقيمته.

وأضافت الهيئة الإسلامية العليا، في بيان أن "الشيخ صبري رمز إسلامي، وما يتعرض له يُعد تعديا على علماء الأمة الإسلامية ورجال الدين".

ودعت حكومات الدول الإسلامية، إلى الوقوف إلى جانب الشيخ صبري، ووقف الانتهاكات التي يتعرض لها.

وأصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الأشهر الأخيرة، عدة قرارات بحق الشيخ صبري، من بينها منعه من دخول المسجد الأقصى، ومنعه من السفر، إضافة إلى توجيه تهم التحريض له، كما اقتحمت منزله واستدعته للتحقيق أكثر من مرة.