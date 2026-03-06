فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

القدس.. الاحتلال يُفرج عن الشيخ عكرمة صبري بعد احتجازه لساعات

"البيت الفلسطينيُّ"... نافذة أمل وعمل لأرامل الشُّهداء بغزَّة

شهيدٌان وقصفٌ جويٌّ.. الاحتلال يُواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النّار بغزَّة

سرب مسيّرات وصليات صاروخية.. حزب الله يوسع ضرباته ضد مستوطنات الشمال

سلطات الاحتلال تشرعن بؤرة استيطانية جديدة قرب أريحا

لبنان: شهداء في الجنوب وحزب الله يصدر إنذارًا لمستوطني الشمال

جندي أمريكي يصرخ داخل الكونغرس: "لا أحد يريد القتال من أجل (إسرائيل)"

إندونيسيا تعلّق المحادثات بشأن "مجلس السلام"

إصابة 6 جنود إسرائيليين بصاروخ مضاد للدروع جنوبي لبنان

معطيات: 756 انتهاكًا إسرائيليًا في الضفة الغربية خلال الأسبوع الماضي

بعد التحقيق معه في "المسكوبية"..

بالفيديو القدس.. الاحتلال يُفرج عن الشيخ عكرمة صبري بعد احتجازه لساعات

06 مارس 2026 . الساعة 19:27 بتوقيت القدس
...
الشيخ عكرمة صبري
متابعة/ فلسطين أون لاين

أفرجت شرطة الاحتلال، اليوم الجمعة، عن خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري بعد استدعائه للتحقيق بسبب رفضه اغلاق الأقصى.

استدعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الشيخ عكرمة صبري (87 عاما)، للتحقيق في سجن المسكوبية بالقدس الغربية.

وقال الشيخ صبري بعد الإفراج عنه أنه قال "لا يجوز استمرار إغلاق المسجد الأقصى ولا يجوز تعطيل صلاة الجمعة".

 

وفي السياق ذاته، أدانت الهيئة الإسلامية العليا، استدعاء الشيخ صبري، مؤكدة أن التحقيق معه لن يضعف من مكانته وقيمته.

وأضافت الهيئة الإسلامية العليا، في بيان أن "الشيخ صبري رمز إسلامي، وما يتعرض له يُعد تعديا على علماء الأمة الإسلامية ورجال الدين".

ودعت حكومات الدول الإسلامية، إلى الوقوف إلى جانب الشيخ صبري، ووقف الانتهاكات التي يتعرض لها.

وأصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الأشهر الأخيرة، عدة قرارات بحق الشيخ صبري، من بينها منعه من دخول المسجد الأقصى، ومنعه من السفر، إضافة إلى توجيه تهم التحريض له، كما اقتحمت منزله واستدعته للتحقيق أكثر من مرة.

#المسجد الأقصى #القدس #القدس المحتلة #الشيخ عكرمة صبري

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة