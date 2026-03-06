سلطات الاحتلال تشرعن بؤرة استيطانية جديدة قرب أريحا

متابعة/ فلسطين أون لاين

وقّع قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال آفي بلوط على قرار يقضي بشرعنة مستوطنة ألون الجديدة قرب وادي القلط، بين القدس وأريحا، تمهيدًا لتحويلها من بؤرة استيطانية إلى مستوطنة "مستقلة".

ومن جهته، قال رئيس مجلس مستوطنات وسط الضفة الغربية يسرائيل غانتس إن "هذه بشرى كبيرة لمستوطني مستوطنة ألون، ولمجلس بنيامين، وللاستيطان كله. ففي هذه الأيام التي يحاول فيها أعداؤنا التدمير، نواصل البناء والتنظيم وتعزيز قبضتنا في يهودا والسامرة".

ويشغل آفي بلوط، وهو مستوطن، منصب الحاكم العسكري للضفة الغربية، حيث يجمع بصفته قائد المنطقة الوسطى صلاحيات واسعة تمكّنه من إدارة الشؤون العسكرية والإدارية في المنطقة، وهو ما يجعله بمثابة الحاكم العسكري الفعلي للضفة الغربية، وفق الإعلام العبري.

ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كثف الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما يشمل القتل والاعتقال وتخريب الممتلكات وهدم المنازل والمنشآت، إضافة إلى التهجير وتوسيع الاستيطان.

وأسفرت تلك الاعتداءات عن استشهاد ما لا يقل عن 1121 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و700، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألف فلسطيني في الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس.