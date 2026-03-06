بعد تلويحه بإبادة الضَّاحية... إصابة نجل المتطرِّف سموتريتش على حدود لبنان

متابعة/ فلسطين أون لاين

أصيب نجل وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، يوم الجمعة، بجروح خلال العمليات المتواصلة على الحدود اللبنانية، بعد يوم من تلويح والده بإبادة الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقالت هيئة البث العبرية: "أُصيب (الجندي) نجل الوزير سموتريتش على الحدود اللبنانية، وحالته مستقرة"، واصفة إصابته بـ"الطفيفة".

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ ابن سموتريتش في لواء "غفعاتي"، مشيرةً إلى أنه أصيب مع جنود آخرين بنيران حزب الله في جنوب لبنان.

ويأتي الإعلان تزامنًا مع إصابة عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي، يوم الجمعة، بينهم 2 بجروح خطيرة بين جنود الجيش عقب إطلاق حزب الله صاروخًا مضادًا للدروع نحوهم في جنوب لبنان.

طالع المزيد: سموتريتش يهدد بإبادة ضاحية بيروت الجنوبية: سنجعلها مثل خان يونس



كما وجاءت إصابته بعد يوم واحد من تلويح والده سموتريتش بإبادة الضاحية الجنوبية لبيروت، حتى تبدو مثل مدينة "خان يونس"، جنوبي قطاع غزة.

وخلال جولته، قال سموتريتش، زعيم حزب "الصهيونية الدينية"، الخميس، إن "حزب الله ارتكب خطأ وسيدفع ثمنًا باهظًا"، وذلك في إشارة إلى رد الحزب على توسيع إسرائيل قصفها لجنوب لبنان منذ أيام، مضيفًا: "قبل عامين قمنا بإجلاء سكان الشمال، واليوم أصدرنا تحذيرات إخلاء لسكان جنوب لبنان ولحي الضاحية".

وخاطب سكان الضاحية الجنوبية لبيروت قائلا: "أردتم أن تجلبوا علينا الجحيم، فجلبتم الجحيم على أنفسكم.. الضاحية ستبدو مثل خان يونس".

لليوم الخامس تواليًا، تتواصل الغارات الإسرائيلية على لبنان تزامنًا مع تهديدات لسكان عدد من المناطق بالإخلاء بما في ذلك بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وفجر الجمعة، أعلن "حزب الله" اللبناني في بيانات متتالية أنه نفذ 9 هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ استهدفت مواقع عسكرية شمالي "إسرائيل" وقوات من الجيش متوغلة جنوبي لبنان.

كما نشر حزب الله، بيانًا تُنذر فيه المستوطنين في شمالي فلسطين المحتلة بضرورة إخلاء مستوطناتهم.

وجاء في البيان الذي نشره الإعلام الحربي، وأُرفق بخريطة، أنّه "يُطلب منكم إخلاء جميع المستوطنات الواقعة على عمق 5 كيلومترات من خط الحدود".

وأكّد الحزب أنّ "عدوانية جيشكم على السيادة اللبنانية، واستهداف المواطنين الآمنين، وتدمير البنى التحتية المدنية، وحملة التهجير التي ينفذها، لن تمرّ من دون رد".