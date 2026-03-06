إصابة 6 جنود إسرائيليين بصاروخ مضاد للدروع جنوبي لبنان

أعلنت مصادر عبرية، صباح يوم الجمعة، إصابة عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع نحوهم في جنوب لبنان.

وكشفت المصادر عن إصابة 6 جنود بينهم 2 بجروح خطيرة بين جنود الجيش عقب إطلاق حزب الله صاروخًا مضادًا للدروع نحوهم في جنوب لبنان.

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الصحة في حكومة الاحتلال نقل أكثر من 2300 إسرائيلي من منازلهم بعد تضررها جراء القصف الإيراني.

وفي رصد خسائر الاحتلال خلال أسبوع من الحرب على إيران، أعلنت وزارة مالية الاحتلال أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران قد تتجاوز 9 مليارات شيكل (نحو 2.9 مليار دولار) أسبوعيا، نتيجة القيود المشددة المفروضة في البلاد.

وقالت الوزارة إن تقديرات الخسائر الاقتصادية تصل إلى 9.4 مليارات شيكل أسبوعيا في ظل تطبيق المستوى "الأحمر"، الذي يشمل قيودا على التنقل إلى أماكن العمل وإغلاق المدارس، واستدعاء جنود الاحتياط. وطلبت الوزارة من قيادة الجبهة الداخلية الانتقال إلى المستوى "البرتقالي"، وهو أقل صرامة على أماكن العمل، حيث ستتراجع الخسائر إلى 4.3 مليارات شيكل أسبوعياً.



وبدأ الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة منذ السبت الماضي حملات قصف على إيران، أدت إلى ردود إيرانية صاروخية ومسيّرات على الاحتلال والمنطقة، وتعطيل صادرات الطاقة من دول الخليج.

المصدر / فلسطين أون لاين