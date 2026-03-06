فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حرس الثورة في إيران: أسلحة جديدة في طريقها للظهور ومستعدون لخوض حرب طويلة

الذهب يرتفع لكنه يتجه لأول تراجع أسبوعي منذ شهر

غارات إسرائيلية أمريكية على طهران وحرس الثورة ينفِّذ عملية مركبة في "تل أبيب"

الصين تدعم إيران في الدفاع عن سيادتها وتطالب بوقف التصعيد

بينهم أسير محرر ومحامٍ.. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة

لبنان: غارات على الضاحية والجنوب وحزب الله يصدر إنذارًا لمستوطني الشمال

طقس فلسطين: أجواء غائمة جزئيًا باردة نسبيًا

الاحتلال يُواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النّار بغزَّة

كارلسون يُحذِّر: "إسرائيل" تشنُّ حربًا دينية وتسعى خلالها لبناء الهيكل الثالث

خبير مصري لـ"فلسطين أون لاين": واشنطن تواجه "زلزالاً مالياً" وسيناريوهات قاتلة بسبب العدوان

البنتاغون يصنّف أنثروبيك "خطرا على سلسلة التوريد"

06 مارس 2026 . الساعة 11:31 بتوقيت القدس
...
شعار شركة أنثروبيك للذكاء الاصطناعي يظهر على شاشة هاتف

أعلنت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، أمس الخميس، تصنيف شركة الذكاء الاصطناعي أنثروبيك على أنها "خطر على سلسلة التوريد"، في خطوة غير مسبوقة قد تمنع المقاولين الحكوميين من استخدام تقنياتها، بما في ذلك روبوت الدردشة القائم على الذكاء الاصطناعي "كلود".

وقال البنتاغون، في بيان، إنه أبلغ الشركة رسميا بالتصنيف، الذي دخل حيّز التنفيذ على الفور، ما يعني حظر استخدام تقنياتها في أي أعمال مرتبطة بالعقود العسكرية أو المشاريع التي تُنفَّذ لصالح الجيش الأمريكي.

ويأتي هذا الخلاف عقب مخاوف شركة أنثروبيك بشأن استخدام منتجها في عمليات سرية خلال عملية اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. ويطالب هيغسيث شركة أنثروبيك بتعديل عقدها للسماح بـ"أي استخدام قانوني" للتكنولوجيا.

وقد أبدت أنثروبيك استعدادها لإعادة صياغة شروط الاستخدام الحالية، لكنها رفضت تضمين المراقبة الجماعية للأمريكيين أو السماح باستخدام أسلحة تعمل دون تدخل بشري في عملية اتخاذ القرار النهائي. وينفي البنتاغون وجود أي خطة لديه لمراقبة الأمريكيين أو استبعاد العنصر البشري من عملية القتل.

وأكدت شركة أنثروبيك أنها ستطعن في القرار أمام القضاء، معتبرة أن تصنيفها "خطرا على سلسلة التوريد" إجراء غير سليم قانونيا ولم يسبق أن طُبق على شركة أمريكية.

وتسعى شركات أخرى إلى ملء الفراغ المحتمل في تزويد الجيش الأمريكي بتقنيات الذكاء الاصطناعي، إذ وقّعت كل من "أوبن إيه آي" و"إكس إيه آي"، التابعة لرجل الأعمال إيلون ماسك، اتفاقيات مع وزارة الحرب لتوفير تقنيات ذكاء اصطناعي يمكن استخدامها في الأنظمة السرية.

المصدر / وكالات
#الذكاء الصناعي #الحرب على إيران #أنثروبيك

تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة