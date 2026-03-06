حرس الثورة في إيران: أسلحة جديدة في طريقها للظهور ومستعدون لخوض حرب طويلة

قال المتحدّث باسم حرس الثورة في إيران، العميد علي محمد نائيني، إنّ الأسلحة الجديدة لدى إيران "في طريقها إلى الظهور ولم تُستخدم بعد على نطاق واسع"، مشيراً إلى أنّ القوات المسلحة الإيرانية مستعدة لخوض حرب طويلة من أجل معاقبة المعتدي.

وأضاف نائيني أنّ "العدو يجب أن يتوقّع ضربات مؤلمة في كلّ موجة من العمليات".

كما أعلن أنّ الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت طائرة مسيّرة إسرائيلية من طراز "هيرون" في سماء أصفهان.

المتحدث باسم حرس الثورة في إيران، العميد علي محمد نائيني

تأتي تلك التصريحات في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران، وسط إشارات متضاربة من "تل أبيب" بشأن وجهة الحرب في الأيام المقبلة، وذلك وسط تأكيد إيراني لاستعداد لحرب طويلة الأمد.

المصدر / فلسطين أون لاين