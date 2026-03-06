الذهب يرتفع لكنه يتجه لأول تراجع أسبوعي منذ شهر

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الجمعة، بعد أن عوضت جزءاً من خسائرها في الجلسة السابقة التي تجاوزت 1%، مع توجه المستثمرين إلى المعدن النفيس باعتباره ملاذا آمنا في ظل تزايد عدم اليقين بشأن اتساع الصراع في الشرق الأوسط.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 5128.39 دولار للأوقية، إلا أن المعدن خسر نحو 3% منذ بداية الأسبوع، ما يضعه على مسار إنهاء سلسلة مكاسب استمرت 4 أسابيع، في ظل تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة وارتفاع أسعار الطاقة، الأمر الذي عزز المخاوف من التضخم، وفقا لشبكة (سي إن إن).

كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم نيسان العام الجاري، بمقدار 1.2% إلى 5137.50 دولار.

وتراجع الدولار، ما جعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، وهو ما دعم الطلب على المعدن النفيس.

كما ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.6% إلى 84.26 دولار للأوقية، بينما صعد البلاتين بنحو 1.6% إلى 2154.60 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 2.2% إلى 1665.21 دولار.

المصدر / وكالات