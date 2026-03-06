غارات إسرائيلية أمريكية على طهران وحرس الثورة يواصل عملياته في الأراضي المحتلة

في اليوم السابع من الحرب على إيران، واصل العدوان الإسرائيلي الأمريكي الهجمات المكثفة على طهران، وسط إشارات متضاربة من "تل أبيب" بشأن وجهة الحرب في الأيام المقبلة، وذلك وسط تأكيد إيراني لاستعداد لحرب طويلة الأمد.

آخر التطورات الميدانية

قال التلفزيون الإيراني إن العدوان الإسرائيلي الأمريكي استهدف موقفا للسيارات ومنزلين ومركزا طبيا ومحطة وقود في طهران.

ونقلت وكالة إيسنا الإيرانية عن محافظ قم أن هجمات صاروخية استهدفت مركزين عسكريين خارج المدينة دون إصابات.

ومن جهته، قال التلفزيون الإيراني إن الهجمات الصاروخية الأخيرة استهدفت مبنى سكنيا في شارع جمهوري وسط طهران.

وأفاد الهلال الأحمر الإيراني بتضرر 14 مركزا طبيا و9 مراكز تابعة له "إثر هجمات الكيان الصهيوني والولايات المتحدة".

عمليات حرس الثورة ضد أهداف للاحتلال

أعلن حرس الثورة في إيران انطلاق الموجة الـ 22 من عملية "الوعد الصادق 4" بإطلاق مكثف لصواريخ "خرمشهر 4" و"خيبر" و"فتح" على الكيان الإسرائيلي.

وأكدت القوات البرية في الجيش الإيراني أنها نفّذت هجوماً بالطائرات المسيّرة الانتحارية على القواعد الأميركية في الكويت.

وأفاد التلفزيون الإيراني بأنّ الدفاعات الجوية للجيش دمّرت مسيّرة إسرائيلية من طراز "هرميس 900" في محيط طهران، ومسيّرة أميركية متطوّرة من "طراز MQ9 " في سماء لرستان.

وفي الموجة السابقة، أكّد حرس الثورة، أنّه أطلق صواريخ "خيبر شكن" ذات الرؤوس العنقودية ضد أهداف في قلب "تل أبيب".

كما قال إنّه أسقط ودمّر طائرة مسيّرة ثانية من طراز "هيرون" إسرائيلية بعد أن حاولت استهداف مواقع داخل مدينة أصفهان.

وكان مقر خاتم الأنبياء أعلن استهداف حاملة الطائرات الأميركية "أبراهام لينكولن" بمسيّرة على بُعد 340 كلم من حدود إيران، مؤكداً إسقاط طائرة حربية من نوع "F-15E" وإطلاق أكثر من 2000 مسيّرة و600 صاروخ على أهداف أميركية في المنطقة وعلى الأراضي المحتلة.

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية إجلاء أكثر من 2300 إسرائيلي من منازلهم بعد تضرّرها من جرّاء القصف الإيراني.

وأكد موقع "غلوبوس" الإسرائيلي أنّ الصواريخ الإيرانية دمّرت مبنى بورات في "تل أبيب"، إضافة إلى مبنى آخر في المنطقة نفسها.

وأشار إلى أنّ الصواريخ الإيرانية أصابت "تل أبيب" و"بيت شيمش" و"بيتاح تكفا" وبئر السبع وغيرها من المناطق.

المصدر / فلسطين أون لاين