لبنان: غارات على الضاحية والجنوب وحزب الله يصدر إنذارًا لمستوطني الشمال

يواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الخامس على التوالي عدوانه على لبنان، مخلفًا مئات الشهداء والإصابات، فيما لا يزال حزب الله يدك تجمعات الاحتلال ويستهدف مستوطنات شمال فلسطين المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في آخر حصيلة لها، ارتفاع عدد الشهداء إلى 123 منذ بداية العدوان.

آخر التطورات

شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق لبنانية عدة، طالت الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع والجنوب، في إطار عدوان متواصل خلّف أضراراً كبيرة في المباني والمحال التجارية.

وأفادت مصادر صحفية بأنّ الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف منطقة برج البراجنة وحارة حريك وأوتوستراد السيد هادي نصر الله ومناطق أخرى في الضاحية الجنوبية لبيروت، مع تواصل التحليق المكثّف فوق جبل لبنان.

وبلغ عدد الغارات أكثر من 10 منذ الساعات الأولى من مساء يوم الخميس - الجمعة.

كما استهدف القصف الإسرائيلي بلدة بريتال في البقاع شرقي لبنان. وفي الجنوب، قصف الاحتلال مدينة النبطية، وبلدة جبشيت، إضافة إلى غارة على مسجد في بلدة تول في قضاء النبطية.

كذلك طالت غارة المنطقة الواقعة بين بلدتي السكسكية والصرفند في قضاء صيدا.

عمليات حزب الله

نشر حزب الله، فجر الجمعة، بيانًا تُنذر فيه المستوطنين في شمالي فلسطين المحتلة بضرورة إخلاء مستوطناتهم.

وجاء في البيان الذي نشره الإعلام الحربي، وأُرفق بخريطة، أنّه "يُطلب منكم إخلاء جميع المستوطنات الواقعة على عمق 5 كيلومترات من خط الحدود".

وأكّدت المقاومة أنّ "عدوانية جيشكم على السيادة اللبنانية، واستهداف المواطنين الآمنين، وتدمير البنى التحتية المدنية، وحملة التهجير التي ينفذها، لن تمرّ من دون رد".

واستهدف مجاهدو المقاومة منتصف ليل الخميس-الجمعة، تجمّعاً لآليات الاحتلال الإسرائيلي في الموقع المستحدث في بلدة مركبا للمرة الثالثة بصليَة صاروخية.

كما استهدفت المقاومة تجمّعاً آخر لآليات الاحتلال المتقدمة من وادي العصافير باتجاه الحارة الجنوبية لمدينة الخيام في جنوبي لبنان، وحققوا إصابات مباشرة في صفوفها، وفق البيان الثاني.

واستهدفت، عند الفجر، موقع المالكية بصلية صاروخية.

المصدر / فلسطين أون لاين