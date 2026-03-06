لبنان: شهداء في الجنوب وحزب الله يصدر إنذارًا لمستوطني الشمال

يواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الخامس على التوالي عدوانه على لبنان، مخلفًا مئات الشهداء والإصابات، فيما لا يزال حزب الله يدك تجمعات الاحتلال ويستهدف مستوطنات شمال فلسطين المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في آخر حصيلة لها، ارتفاع عدد الشهداء إلى 123 منذ بداية العدوان.

آخر التطورات

استشهد 19 شخصًا غالبيتهم من النساء والأطفال، الجمعة، بسلسلة غارات استهدفت مناطق متفرقة في لبنان، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية نقلا عن وزارة الصحة، بينما تتواصل الغارات الإسرائيلية على عدة مناطق في البلاد.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، باستشهاد 4 مواطنين في بلدة النبي شيت في محافظة البقاع، و9 آخرين معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة العشرات جراء غارات للاحتلال، استهدفت إحداها منزلا في بلدة مجدل سلم جنوب لبنان.

كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن استشهاد 3 مواطنين في مدينة صيدا، ومواطن في منطقة بئر حسن في بيروت، وآخر بغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي الحربي أكثر من 10 غارات على الضاحية الجنوبية، أدت الى تدمير عدد من المباني والبنى التحتية.

كما نفذ طيران الاحتلال غارات استهدفت مدينتي صيدا وصور وبلدات: الحنية، وبنت جبيل، والوزاني، والخضر، والسفري، وطير فلسيه، وحاروف، وتول، والدوير، وتبنين، والسلطانية، والطيبة، وكوثرية الرز، جنوب لبنان، وبلدات: بوداي، والخضر، وسرعين التحتا، والسعيدة في البقاع.

وأفاد "الوكالة الوطنية للإعلام"، بأن جيش الاحتلال استهدف مساء، المخيم التابع للكتيبة الغانية العاملة في إطار قوات اليونيفيل في بلدة القوزح بمدينة بنت جبيل، بقذيفتين مدفعيتين، ما أدى إلى اشتعال النيران في داخله.

وأفادت مصادر صحفية بأنّ الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف منطقة برج البراجنة وحارة حريك وأوتوستراد السيد هادي نصر الله ومناطق أخرى في الضاحية الجنوبية لبيروت، مع تواصل التحليق المكثّف فوق جبل لبنان.

وبلغ عدد الغارات أكثر من 10 منذ الساعات الأولى من مساء يوم الخميس - الجمعة.

كما استهدف القصف الإسرائيلي بلدة بريتال في البقاع شرقي لبنان. وفي الجنوب، قصف الاحتلال مدينة النبطية، وبلدة جبشيت، إضافة إلى غارة على مسجد في بلدة تول في قضاء النبطية.

كذلك طالت غارة المنطقة الواقعة بين بلدتي السكسكية والصرفند في قضاء صيدا.

عمليات حزب الله

استهدف مجاهدو حزب الله عند الساعة 08:45 صباح يوم الجمعة مستوطنة سعسع بصلية صاروخيّة، وذلك بعد ساعات من نشره بيانًا يُنذر فيه المستوطنين في شمالي فلسطين المحتلة بضرورة إخلاء مستوطناتهم.

وجاء في البيان الذي نشره الإعلام الحربي، وأُرفق بخريطة، أنّه "يُطلب منكم إخلاء جميع المستوطنات الواقعة على عمق 5 كيلومترات من خط الحدود".

وأكّدت المقاومة أنّ "عدوانية جيشكم على السيادة اللبنانية، واستهداف المواطنين الآمنين، وتدمير البنى التحتية المدنية، وحملة التهجير التي ينفذها، لن تمرّ من دون رد".

واستهدف مجاهدو المقاومة منتصف ليل الخميس-الجمعة، تجمّعاً لآليات الاحتلال الإسرائيلي في الموقع المستحدث في بلدة مركبا للمرة الثالثة بصليَة صاروخية.

كما استهدفت المقاومة تجمّعاً آخر لآليات الاحتلال المتقدمة من وادي العصافير باتجاه الحارة الجنوبية لمدينة الخيام في جنوبي لبنان، وحققوا إصابات مباشرة في صفوفها، وفق البيان الثاني.

واستهدفت، عند الفجر، موقع المالكية بصلية صاروخية.

المصدر / فلسطين أون لاين