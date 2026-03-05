إصابتان برصاص الاحتلال إحداهما لشاب من ذوي الإعاقة بالضفة الغربية

متابعة/ فلسطين أون لاين

أصيب فلسطينيان، أحدهما من ذوي الإعاقة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، في منطقتين بوسط وشمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن طواقمه تعاملت مع إصابة شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية خربثا بني حارث غرب مدينة رام الله، حيث جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأفادت مصادر محلية أن قوات إسرائيلية كبيرة اقتحمت القرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، أطلقت خلالها القوات الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن إصابة الشاب.

وفي بيان منفصل، ذكر الهلال الأحمر أن طواقمه في مدينة طولكرم تسلمت مصابًا بالرصاص الحي في القدمين عند حاجز شوفة العسكري جنوب المدينة، بعد أن أطلق الجيش الإسرائيلي النار عليه.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدًا في العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، بما يشمل عمليات قتل واعتقال وتهجير وتوسّع استيطاني.

ووفق معطيات فلسطينية، أسفرت تلك العمليات عن استشهاد أكثر من 1121 فلسطينيًا، وإصابة نحو 11 ألفًا و700 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 22 ألفًا في مختلف مناطق الضفة الغربية.