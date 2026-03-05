تركي الفيصل: انسوا قضية التطبيع.. هذه حرب نتنياهو!

قال رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل إن المواجهة الحالية بين إيران والتحالف الأمريكي الإسرائيلي، هي "حرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

وفي مقابلة مع شبكة CNN، طرحت كريستيان أمانبور على الأمير تركي الفيصل سؤالًا جاء فيه: "يقول الناس إن "إسرائيل" ستكون الرابح الأكبر من كل هذا (الحرب على إيران). هل تعتقد أن هذا هو الواقع؟ وهل تعتقد أن ذلك يجعل التطبيع بين "إسرائيل" والمملكة العربية السعودية أقرب؟"

وردَّ الأمير تركي الفيصل بالقول: "حسنًا، انسَ موضوع التطبيع، ناهيك عما تفعله "إسرائيل" في غزة والضفة الغربية. كما تعلمين هذه حرب نتنياهو".

وأضاف: "لقد تحدثتِ عن الكلب والذيل ومن منهما يحرك الآخر؛ إنه بالتأكيد السيد نتنياهو الذي قام، كما ذكرت، بسبع رحلات إلى أمريكا".

وتابع "من الواضح أنه تمكن بطريقة ما من إقناع ترامب بدعم وجهات نظره. وهكذا... فإن نتنياهو يحاول القيام بذلك من أجل الهروب من السلوك الغامض والمروع الذي قاد "إسرائيل" إليه، ليس فقط في غزة، بل في الضفة الغربية وداخليا".

واعتبر رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق أن نتنياهو "يريد تغيير دستور "إسرائيل" للسماح له بالقيام بكل ما يريد دون رقابة. وهذا هو السبب في دفعه نحو هذه الحرب، وهو صرف انتباه الناس عما يحدث على الأرض في فلسطين.

وتأتي تصريحات الفيصل في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً غير مسبوق، وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة وتداعياتها على الاستقرار الإقليمي.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات