الذهب يواصل الصعود مع تراجع الدولار وتزايد البحث عن ملاذات آمنة

واصلت أسعار الذهب مكاسبها القوية خلال تعاملات الخميس، مدفوعة بعاملين رئيسيين يتمثلان في انخفاض قيمة العملة الأميركية، وتزايد إقبال المستثمرين على الملاذات الاستثمارية الآمنة في ظل حالة الضبابية التي تخيم على الأسواق العالمية.

وسجلت المعاملات الفورية للمعدن الأصفر ارتفاعًا بنسبة 0.8%، لتصل إلى 5176.69 دولارًا للأوقية (الأونصة). كما حققت العقود الآجلة الأمريكية تسليم شهر أبريل/نيسان قفزة مماثلة بلغت 1%، مسجلة 5186.30 دولارًا للأوقية.

ويواصل الذهب تألقه منذ مطلع العام الجاري، محققًا زيادة تراكمية تقترب من 20%، وهي مكاسب يعزوها محللون إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية على الساحة الدولية، إلى جانب الترقب المستمر لتحركات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي).

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، سجلت الفضة أداء إيجابيًا بصعودها 1.2% إلى 84.43 دولارًا للأوقية. وتصدر البلاتين قائمة الرابحين بنسبة ارتفاع بلغت 2.1% ليصل إلى 2193.65 دولارًا، في حين أضاف البلاديوم 0.5% إلى قيمته مسجلًا 1683 دولارًا.

