فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

هرتسوغ يعلن حربًا على سيادة دول المنطقة: هدفنا تغيير الشرق الأوسط

الذهب يواصل الصعود مع تراجع الدولار وتزايد البحث عن ملاذات آمنة

لليوم السادس تواليًا.. الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى

غاراتٌ جوية وقصفٌ مدفعي في خروقاتٍ إسرائيلية متواصلة بغزَّة

عراقجي: أمريكا ستندم بشدة على إغراق الفرقاطة الإيرانية "دنا"

مقترحات العملة الرقمية لغزة... حلّ لأزمة السيولة أم أداة لإحكام السيطرة المالية؟

خيمة تتحول إلى ذاكرة.. مجسمات ثلاثية الأبعاد توثق حرب غزة

العدوان على إيران: شهداء في همدان وخرم أباد ورشقاتٌ صاروخية تعطِّل مطار "بن غوريون"

بينهم أسيرة محررة وضابط إسعاف.. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات في الضفة

لبنان: شهداء في غارات جنوبي وشمالي البلاد وحزب الله يُجبر الاحتلال على الانسحاب من الخيام

الذهب يواصل الصعود مع تراجع الدولار وتزايد البحث عن ملاذات آمنة

05 مارس 2026 . الساعة 11:27 بتوقيت القدس
...
أسواق الذهب شهدت الأيام الماضية ارتفاعات وقفزات تاريخية

واصلت أسعار الذهب مكاسبها القوية خلال تعاملات الخميس، مدفوعة بعاملين رئيسيين يتمثلان في انخفاض قيمة العملة الأميركية، وتزايد إقبال المستثمرين على الملاذات الاستثمارية الآمنة في ظل حالة الضبابية التي تخيم على الأسواق العالمية.

وسجلت المعاملات الفورية للمعدن الأصفر ارتفاعًا بنسبة 0.8%، لتصل إلى 5176.69 دولارًا للأوقية (الأونصة). كما حققت العقود الآجلة الأمريكية تسليم شهر أبريل/نيسان قفزة مماثلة بلغت 1%، مسجلة 5186.30 دولارًا للأوقية.

ويواصل الذهب تألقه منذ مطلع العام الجاري، محققًا زيادة تراكمية تقترب من 20%، وهي مكاسب يعزوها محللون إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية على الساحة الدولية، إلى جانب الترقب المستمر لتحركات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي).

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، سجلت الفضة أداء إيجابيًا بصعودها 1.2% إلى 84.43 دولارًا للأوقية. وتصدر البلاتين قائمة الرابحين بنسبة ارتفاع بلغت 2.1% ليصل إلى 2193.65 دولارًا، في حين أضاف البلاديوم 0.5% إلى قيمته مسجلًا 1683 دولارًا.

 

المصدر / وكالات
#ذهب #تراجع الدولار #أسعار الدولار #صعود الذهب #ارتفاع الذهب #ملاذ آمن

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة